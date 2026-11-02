FOTO: Un fósil de simio antiguo en Egipto podría reescribir la historia de los orígenes humanos

Un descubrimiento reciente en Egipto ha desafiado las teorías tradicionales sobre los orígenes de los simios modernos, incluyendo a los humanos. Un fósil de simio de entre 17 y 18 millones de años, identificado como Masripithecus moghraensis, fue encontrado en Wadi Moghra, al norte de Egipto, marcando el primer hallazgo definitivo de un simio fósil en África del Norte.

Este hallazgo, publicado el 26 de marzo de 2026 en la revista Science, provino de un equipo internacional del Mansoura University Vertebrate Paleontology Center (Egipto) y la University of Southern California (EE.UU.). Los investigadores sugieren que el norte de África y el Medio Oriente pudieron haber sido el centro de la evolución de los simios modernos, en lugar del este de África, como se pensaba anteriormente.

Un eslabón perdido en la evolución de los simios

Durante décadas, la comunidad científica había creído que los simios primitivos y sus parientes cercanos se concentraban principalmente en regiones más al sur de África. A pesar de que se habían encontrado restos de antiguos monos en el norte de África, nunca se había hallado evidencia concluyente de simios de la misma época.

El fósil de Masripithecus podría ayudar a llenar este vacío en la comprensión de la evolución de los simios. Según Hesham Sallam, paleontólogo en la Mansoura University y autor principal del estudio, "pasamos cinco años buscando este tipo de fósil porque, al observar de cerca el árbol genealógico de los simios primitivos, se hace evidente que algo falta, y África del Norte tiene esa pieza faltante".

Este hallazgo es crucial para entender los orígenes del grupo conocido como Hominoidea, que incluye a todos los simios modernos, como los gibones, orangutanes, gorilas, chimpancés y humanos.

Un simio de 18 millones de años con dientes inusuales

Los restos fósiles fueron desenterrados durante expediciones realizadas en 2023 y 2024. El nombre del género, Masripithecus, combina "Masr", que significa Egipto en árabe, con píthekos, que es griego para simio. El nombre de la especie honra a Wadi Moghra, el lugar de hallazgo.

Aunque solo se recuperó parte de la mandíbula inferior, presenta una combinación inusual de características anatómicas que la distinguen de otros simios de edad similar. La mandíbula es excepcionalmente robusta, con caninos y premolares grandes, y molares con superficies de masticación redondeadas y texturizadas. Estas características brindan pistas sobre la dieta del animal, que probablemente incluía frutas, pero también le permitía consumir alimentos más duros cuando fuera necesario.

Según Shorouq Al-Ashqar, investigadora del Mansoura University y coautora del estudio, "juntas, estas características sugieren que Masripithecus estaba adaptado para la versatilidad. Su anatomía de masticación indica una dieta flexible, principalmente basada en frutas, pero con la capacidad de procesar alimentos más duros como nueces o semillas".

Un descubrimiento que desafía el árbol genealógico de los simios

La importancia de Masripithecus se extiende más allá de su anatomía inusual. Al analizar su ubicación en el árbol genealógico evolutivo, los investigadores encontraron que Masripithecus estaba más estrechamente relacionado con los simios vivos que cualquier especie conocida de simios del Mioceno temprano en el este de África.

Los científicos utilizaron métodos estadísticos avanzados para reconstruir las relaciones entre simios antiguos y modernos, sugiriendo que los orígenes evolutivos de todos los simios vivos podrían estar más relacionados con el norte de África y el Medio Oriente de lo que se había considerado anteriormente.

¿Podría África del Norte ser la cuna de los simios modernos?

Los análisis adicionales de la distribución de animales antiguos apuntaron hacia el norte de África y el Medio Oriente como el probable hogar del ancestro común de todos los simios modernos. Este ancestro vivió durante el Mioceno temprano, un período crítico en la evolución de los primates.

Los investigadores creen que la exploración adicional de África del Norte y el Medio Oriente podría revelar más especies y ayudar a clarificar cuándo y dónde comenzaron a surgir las principales ramas del árbol genealógico de los simios modernos. Hasta ahora, Masripithecus moghraensis sirve como un recordatorio impactante de que incluso las ideas fundamentales sobre nuestro pasado evolutivo pueden cambiar con nuevos hallazgos en lugares que han recibido relativamente poca atención.