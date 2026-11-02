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Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este lunes 2 de noviembre

Este lunes 2 de noviembre, Mendoza presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 14° y 23°. El cielo estará despejado y se espera una leve brisa durante la jornada.

02/11/2026 | 00:21Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 2 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Mendoza se presenta con un clear sky, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 18°, con una humedad del 50%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el oeste (250°) y la presión atmosférica se sitúa en 1014 hPa.

El clima hoy lunes 2 de noviembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 14° y una máxima de 23°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo despejado y sin probabilidades de lluvia. La brisa será suave, lo que hará que la jornada sea ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza presentarán variaciones en el clima. El martes 3 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 28°, con probabilidad de light rain. El miércoles 4, la mínima será de 14° y la máxima de 23°, con moderate rain en el pronóstico. El jueves 5, el clima mejorará con una mínima de 15° y una máxima de 29°, con cielo despejado. Finalmente, el viernes 6, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 21°, con cielo claro.

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