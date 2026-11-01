Javier Milei viajará nuevamente a Madrid, esta vez acompañado por su hermana Karina

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Madrid para participar, este jueves, de la XXX Cumbre Iberoamericana, acompañado por su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.

El martes a las 23hs. partirán los tres funcionarios hacia España, donde asistirán al evento que reúne a 22 jefes de Estado, y en el que desarrollarán diversas actividades durante los días 4 y 5 de noviembre, con el objetivo de impulsar la transformación digital y coordinar la respuesta ante desastres naturales, entre otros puntos.

Esta edición se realizará bajo el lema "Iberoamérica, juntos construimos nuestra Comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo", y reunirá a los líderes de las naciones de habla hispana y portuguesa con una agenda enfocada en estructurar políticas públicas para los cuidados y la movilidad académica.

Los países involucrados buscarán lanzar la primera alianza iberoamericana sobre Inteligencia Artificial (IA) mediante el Foro Digital Iberoamericano, con el fin de consolidar una vía tecnológica "que sea competitiva, pero ética, responsable y con un enfoque humanista".

Asimismo, se trabajará en la constitución de la Red Iberoamericana de Reducción de Riesgo de Desastres, que tiene como propósito "coordinar la prevención, gestión y ayuda mutua" entre los países de la región frente a emergencias y desastres naturales.

Por último, se prevé la aprobación de un documento que asuma el compromiso político de situar "la economía de los cuidados en el centro de las políticas públicas" para el reconocimiento formal del cuidado "como un derecho", teniendo en cuenta "la informalidad laboral, la precariedad y la falta de reconocimiento profesional".

Con respecto al sector educativo, se impulsará la aprobación de la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica para facilitar el "reconocimiento mutuo de estudios y títulos académicos" entre las universidades de la región para potenciar el "intercambio estudiantil y las oportunidades científicas" de los jóvenes.

Actividades del Gobierno Nacional en Argentina.

El presidente Milei participará, durante el mediodía de este lunes, en el encuentro de Argentina por la Educación, junto a la secretaria general de la Presidencia y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Posteriormente, se reunirá a las 13hs. con el rabino Yehuda Kaploun, enviado de Donald Trump para temas de antisemitismo, en Casa Rosada, junto al canciller Quirno, mientras que el mismo día a las 19:45hs., asistirá a la Noche de Celebración por Israel, organizada por la Coalición Latina por Israel, en la Iglesia Visión de Futuro, en la Ciudad de Buenos Aires, donde recibirá el premio “Gratitud”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, participarán, también el lunes, de la firma de convenios en el Ministerio de Economía a las 14hs.

A las 15hs., Quirno recibirá las copias de las cartas credenciales del nuevo embajador de Perú ante la Argentina, Carlos Tubino Arias-Schreiber y a las 17hs. se llevará a cabo la reunión de coordinación por la avanzada del papa León XIV, en el Palacio San Martín.

El martes, previo al viaje del Presidente a España, alrededor de las 9hs. el ministro Caputo participará de la 32.ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), en Goldencenter.

Además, se realizará la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Ravier, a las 11hs, y una nueva reunión de la Mesa Política con parte del Gabinete a las 13hs.

Cerca del cierre de la semana, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, participará el jueves a las 9hs., como orador del 8.º Fórum Nacional de Energía de LIDE Argentina, en el Alvear Icon Hotel.