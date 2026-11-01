Multas más caras en Córdoba: desde este lunes cambia el valor para calcular las sanciones

FOTO: Suben las multas de tránsito en Córdoba. (Daniel Cáceres/Cadena 3)

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Una mañana para todos

Las multas municipales en la ciudad de Córdoba tendrán una actualización desde el lunes 2 de noviembre, cuando comenzará a regir el nuevo valor de la Unidad Económica Municipal (UEM), establecido en $17.392.

La medida fue dispuesta por la Dirección General de Gestión de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, que ordenó publicar el nuevo importe mediante una resolución.

El artículo primero establece que la actualización entrará en vigencia el 2 de noviembre de 2026, conforme a una certificación del secretario del Juzgado de Faltas N° 2 de la Municipalidad de Córdoba, incorporada como anexo.

La UEM es la referencia para calcular las sanciones municipales. Por eso, los $17.392 corresponden al valor de cada unidad y el importe de cada multa dependerá de las unidades previstas para la infracción.

• Así quedan las multas:

• Cruzar un semáforo en rojo > 15 a 100 UEM: $260.880 a 1.739.200

• Manejar y usar el teléfono celular > 5 a 15 UEM: $86.960 a $260.880

• Estacionar sobre la senda peatonal > 20 a 70 UEM: $347.840 a $869.600

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Informe de Guillermo López.