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Kimi Antonelli, campeón de la Fórmula 1: los pilotos más jóvenes en ganar el título

El italiano cuenta con 9 triunfos y este domingo finalizó en la tercera posición detrás de Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull), respectivamente. 

01/11/2026 | 20:08Redacción Cadena 3

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Kimi Antonelli, Max Verstappen y Lewis Hamilton.

FOTO: Kimi Antonelli, Max Verstappen y Lewis Hamilton.

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 Kimi Andrea Antonelli se consagró campeón de la temporada 2026 de Fórmula 1 con Mercedes, en el Gran Premio de México, y, con 20 años, se convirtió en el piloto más joven de la historia de la máxima categoría del automovilismo en conocer la gloria; al tiempo que es el segundo más joven de la actual grilla después de Arvid Lindblad, de la escudería Racing Bulls.

En este campeonato, el italiano de Mercedes Benz cuenta con 9 triunfos y este domingo finalizó en la tercera posición detrás de Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull), respectivamente; y además, es el segundo piloto más joven en ganar una carrera: ganó con 19 años y 6 meses este año en China, marca que solo quedó detrás de los 18 años y 7 meses que tenía el neerlandés de la estructura de la marca de bebida energizante, en España 2016.

El último italiano en ganar un campeonato de la F1 fue Alberto Ascari, con Ferrari, en 1953.

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Hasta este domingo, el récord del campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 le pertenecía a Sebastian Vettel. El alemán lo estableció en la temporada 2010, cuando se impuso a bordo de un Red Bull con 23 años y 134 días.

El alemán, con Red Bull, le había quitado esa marca a Lewis Hamilton, que lo había ganado en 2008 con 23 años y unos 10 meses, con McLaren.

Además, el actual piloto de Ferrari había superado por poco a Fernando Alonso, quien logró coronarse campeón de la F1 en 2005, con 24 años y 58 días; y quien fue dueño de esta marca en la categoría por mucho tiempo fue el brasileño Emerson Fittipaldi, campeón en 1972 con 25 años y 272 días.

Previamente, el récord lo ostentaba Michael Schumacher, con Benetton, quien llegó a lograr el título con 25 años, 10 meses y 10 días, en 1994.

Previamente lo fue el austríaco, Niki Lauda, conduciendo para Ferrari, con 26 años, 6 meses y 16 días, en 1975; Jacques Villeneuve, Williams Renault, con 26 años, 6 meses y 17 días, en 1997. A ellos les siguen Jim Clark, con Lotus, 27 años, 6 meses y 4 días, consagrado en 1963; y Kimi Raikkonen, con 28 años, 0 meses, 4 días, y quien es, hasta el momento, el último campeón con la escudería del Cavallino Rampante.

Lectura rápida

¿Quién se consagró campeón de la temporada 2026 de Fórmula 1?
Kimi Andrea Antonelli se consagró campeón con Mercedes.

¿Qué edad tenía Kimi Andrea Antonelli al ganar el campeonato?
Tenía 20 años, convirtiéndose en el piloto más joven en la historia de la Fórmula 1.

¿Quién fue el último italiano en ganar un campeonato de la F1 antes de Antonelli?
El último italiano en ganar fue Alberto Ascari en 1953 con Ferrari.

¿Qué récord tenía Sebastian Vettel en la F1?
Sebastian Vettel tenía el récord del campeón más joven, logrado en 2010 a los 23 años y 134 días.

¿Quiénes fueron los pilotos que tuvieron récords anteriores de campeonatos?
Niki Lauda, Jacques Villeneuve, Jim Clark y Kimi Raikkonen tuvieron récords anteriores de campeonatos en la F1.

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