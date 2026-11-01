Llaryora cuestionó el aumento de subsidios al transporte del AMBA y reclamó el mismo trato

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, criticó este domingo la decisión del Gobierno nacional de incrementar los subsidios al transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para evitar nuevas subas del boleto, y denunció que la medida “le da la espalda a Córdoba y al interior”.

A través de un posteo en su cuenta de X, el mandatario provincial sostuvo que los cordobeses también aportan los recursos que financian esas decisiones. Sin embargo, mientras la Nación absorbe los mayores costos del transporte en el AMBA, en las provincias ese esfuerzo recae sobre los pasajeros y los gobiernos locales.

“El combustible, los salarios y los repuestos también aumentan en el interior. Y acá también hay trabajadores que necesitan llegar a sus empleos, estudiantes que deben ir a clases y familias que dependen del colectivo todos los días”, escribió Llaryora.

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Una vez más, el Gobierno nacional aumenta los subsidios al transporte del AMBA y le da la espalda a #Córdoba y al interior. Los cordobeses también aportamos los recursos que financian esas decisiones. Sin embargo, mientras la Nación absorbe los mayores costos del #transporte en el AMBA, en nuestras provincias ese esfuerzo recae sobre los pasajeros y los gobiernos locales. El combustible, los salarios y los repuestos también aumentan en el interior. Y acá también hay trabajadores que necesitan llegar a sus empleos, estudiantes que deben ir a clases y familias que dependen del colectivo todos los días. Si existen recursos para sostener el transporte, deben distribuirse con un criterio federal. No se puede invocar el equilibrio fiscal para negar respuestas a las provincias y, al mismo tiempo, ampliar la asistencia al AMBA. Asistimos en esta materia a una política discriminatoria y populista idéntica a la del kirchnerismo. No hay diferencias y los cordobeses las seguimos padeciendo. Esta desigualdad castiga el bolsillo de nuestras familias y encarece la producción y el trabajo en el interior. No cuestionamos que se cuide a los pasajeros del AMBA. Exigimos el mismo trato para los cordobeses y para todos los argentinos. El #federalismo se demuestra cuando se distribuyen los recursos. Córdoba exige lo que le corresponde. — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 1, 2026

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El gobernador reclamó que, si existen recursos para sostener el transporte, se distribuyan con un criterio federal. “No se puede invocar el equilibrio fiscal para negar respuestas a las provincias y, al mismo tiempo, ampliar la asistencia al AMBA”, afirmó.

Llaryora calificó la política como “discriminatoria y populista idéntica a la del kirchnerismo”. “No hay diferencias y los cordobeses las seguimos padeciendo. Esta desigualdad castiga el bolsillo de nuestras familias y encarece la producción y el trabajo en el interior”, señaló.

El mandatario aclaró que no cuestiona que se proteja a los pasajeros del AMBA, pero exigió el mismo trato para los cordobeses y para todos los argentinos. “El federalismo se demuestra cuando se distribuyen los recursos. Córdoba exige lo que le corresponde”, concluyó.

La decisión nacional, anunciada a fines de octubre, contempla mayores compensaciones para las 104 líneas de jurisdicción nacional que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano, de modo de mantener congelada la tarifa mínima en $742 (y máxima en $1.337) al menos hasta enero. Las empresas habían reclamado más fondos y un aumento de tarifas por la suba de costos operativos.

En Córdoba y otras ciudades del interior, el boleto del transporte urbano es considerablemente más alto (alrededor de $2.150 en la capital provincial) y se financia principalmente con aportes locales y tarifas pagadas por los usuarios, luego de la eliminación del Fondo Compensador del Interior en 2024.