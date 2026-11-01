Las imágenes del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Lali Espósito publicó en sus redes sociales las imágenes de su reciente matrimonio con Pedro Rosemblat, expresando su gratitud hacia aquellos que compartieron este significativo momento. La artista destacó: "Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros".

En su mensaje, también añadió: "Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor". Las imágenes reflejan la alegría y el amor que rodearon la ceremonia, que tuvo lugar el pasado 31 de octubre.

La boda se llevó a cabo en un ambiente íntimo, rodeados de amigos y familiares. Entre los aspectos destacados del evento se encontraban el vestido minimalista que lució Lali, el traje beige de Rosemblat y una impresionante torta de nueve pisos, creada por el reconocido chef Damián Betular.

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A pesar de la discreción del evento, algunos detalles lograron trascender, convirtiendo el casamiento en un tema de conversación en las redes sociales y medios de comunicación. La unión de Lali Espósito y Pedro Rosemblat ha sido muy esperada por sus seguidores, quienes han expresado su felicidad por esta nueva etapa en la vida de la pareja.