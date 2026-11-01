Michael Mann, director de cine, se disparó por accidente en Los Ángeles

El director de cine Michael Mann, de 83 años, sufrió un accidente en un campo de tiro en Los Ángeles. El incidente ocurrió mientras practicaba tiro y resultó en un disparo accidental en una de sus piernas. Mann fue rápidamente trasladado a un hospital local, donde recibió atención médica. Su representante confirmó que la herida fue leve y que el director fue dado de alta poco después.

Según los detalles que se conocieron, el accidente sucedió en un campo de tiro autorizado, conocido como The Range LA. Mann intentó enfundar su arma cuando esta se disparó involuntariamente. La Policía y los Bomberos de Los Ángeles llegaron al lugar tras recibir un aviso sobre el disparo. Las autoridades confirmaron que no hubo intención de causar daño y que la lesión fue superficial, sin riesgos para su salud.

El representante de Mann, en diálogo con el medio TMZ, explicó que el director fue atendido de inmediato. "El sábado, en un campo de tiro, un arma se disparó accidentalmente mientras estaba enfundada, lo que provocó una herida leve al director de cine Michael Mann. Fue atendido y dado de alta", indicó. El accidente ocurrió alrededor de las 16 horas, y las fuentes consultadas aclararon que la herida no representó un peligro significativo.

Michael Mann es conocido por su trabajo en películas icónicas del cine policial. Nació el 5 de febrero de 1943 en Chicago, Estados Unidos. Antes de alcanzar la fama, estudió en la Universidad de Wisconsin-Madison y se formó en cine en Londres. Sus inicios profesionales incluyeron la publicidad y la realización de documentales, antes de dedicarse a la escritura para televisión en producciones como Starsky y Hutch y Police Story.

Su reconocimiento internacional llegó con su película Heat, estrenada en 1995, que se centró en el enfrentamiento entre un ladrón profesional y un detective. También dirigió Colateral en 2004, donde Tom Cruise interpretó a un asesino que obliga a un taxista a llevarlo por Los Ángeles durante una noche. La carrera de Mann ha sido marcada por su habilidad para contar historias complejas y su enfoque en el género policial.