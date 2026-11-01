Belgrano recibe a Barracas con la chance de sellar su pase a octavos
El partido se disputa desde las 18.30 en el Gigante de Alberdi. "El Pirata" viene de dos derrotas consecutivas y buscará recuperarse ante un rival directo. Si gana, asegurará su clasificación. Transmite Cadena 3.
01/11/2026 | 08:56Redacción Cadena 3
FOTO: "El Pirata" quiere asegurarse el pase a octavos.
Belgrano recibe este domingo a Barracas Central por la fecha 15 del Torneo Clausura, en un partido clave para sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.
El encuentro se disputa desde las 18.30 en el estadio Julio César Villagra, con el arbitraje de Bryan Ferreyra y transmisión de Cadena 3.
El equipo de Ricardo Zielinski intentará dejar atrás las derrotas consecutivas frente a River y Aldosivi para volver al triunfo ante su gente y asegurarse un lugar entre los ocho mejores de la Zona B.
El desafío será ante un rival directo: ambos equipos llegan con 22 puntos. "El Pirata" ocupa el quinto puesto por diferencia de gol, mientras que el "Guapo" se ubica sexto. Una victoria le permitirá al ganador alcanzar las 25 unidades y garantizar su clasificación a la próxima instancia, a falta de una fecha para el cierre de la fase regular.
Un duelo directo por los playoffs
Belgrano buscará recuperar su mejor versión después de dos resultados adversos que postergaron la posibilidad de sellar su boleto a los playoffs. La derrota ante Aldosivi en Mar del Plata fue la más reciente, luego de la caída frente a River.
Barracas Central, en cambio, llega tras vencer 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto y buscará prolongar su buen momento para dar un paso decisivo en la pelea por la clasificación.
El encuentro corresponde a la fecha 15 del Clausura y será una oportunidad para que el "Pirata" vuelva a festejar en Alberdi y alcance uno de sus principales objetivos en el tramo final del campeonato.
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Lectura rápida
1. ¿Qué partido se jugará este domingo?
El partido entre Belgrano y Barracas Central por la fecha 15 del Torneo Clausura.
2. ¿Quién es el árbitro del encuentro?
El árbitro del partido será Bryan Ferreyra.
3. ¿Cuándo comienza el partido?
El partido comenzará a las 18.30.
4. ¿Cuál es la situación de ambos equipos?
Ambos equipos llegan con 22 puntos, siendo Belgrano quinto y Barracas Central sexto.
5. ¿Qué necesita Belgrano para avanzar en el torneo?
Belgrano necesita ganar para alcanzar 25 unidades y asegurar su clasificación a los playoffs.