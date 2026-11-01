Belgrano recibe a Barracas con la chance de sellar su pase a octavos

Belgrano recibe este domingo a Barracas Central por la fecha 15 del Torneo Clausura, en un partido clave para sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

El encuentro se disputa desde las 18.30 en el estadio Julio César Villagra, con el arbitraje de Bryan Ferreyra y transmisión de Cadena 3.

El equipo de Ricardo Zielinski intentará dejar atrás las derrotas consecutivas frente a River y Aldosivi para volver al triunfo ante su gente y asegurarse un lugar entre los ocho mejores de la Zona B.

El desafío será ante un rival directo: ambos equipos llegan con 22 puntos. "El Pirata" ocupa el quinto puesto por diferencia de gol, mientras que el "Guapo" se ubica sexto. Una victoria le permitirá al ganador alcanzar las 25 unidades y garantizar su clasificación a la próxima instancia, a falta de una fecha para el cierre de la fase regular.

Un duelo directo por los playoffs

Belgrano buscará recuperar su mejor versión después de dos resultados adversos que postergaron la posibilidad de sellar su boleto a los playoffs. La derrota ante Aldosivi en Mar del Plata fue la más reciente, luego de la caída frente a River.

Barracas Central, en cambio, llega tras vencer 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto y buscará prolongar su buen momento para dar un paso decisivo en la pelea por la clasificación.

El encuentro corresponde a la fecha 15 del Clausura y será una oportunidad para que el "Pirata" vuelva a festejar en Alberdi y alcance uno de sus principales objetivos en el tramo final del campeonato.

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