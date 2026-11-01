Grítalo "Xeneize": volvé a emocionarte con el relato del gol de Di Lollo ante River
01/11/2026 | 17:28Redacción Cadena 3
FOTO: Di Lollo festeja su gol ante River. (Foto:Lanúmero12)
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Audio. 1° gol de Boca a River. (Lautaro Di Lollo)
La Cadena del Gol
El defensor Luciano Di Lollo se impuso en las alturas para poner en ventaja a Boca contra River a los 27 minutos del primer tiempo, en una nueva edición del Superclásico.
Luego de varias aproximaciones, a Boca se le presentó un tiro de esquina que los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena aprovecharon de la mejor manera posible, ya que Sebastián Villa lanzó un tiro de esquina perfecto que Di Lollo conectó con un potente cabezazo que dejó sin reacción al arquero Santiago Beltrán.
Lectura rápida
¿Quién anotó el gol en el Superclásico?
El gol fue anotado por Luciano Di Lollo.
¿A qué minuto del partido se produjo el gol?
El gol se produjo a los 27 minutos del primer tiempo.
¿Qué equipo estaba en ventaja?
Boca estaba en ventaja contra River.
¿Quién lanzó el tiro de esquina?
El tiro de esquina fue lanzado por Sebastián Villa.
¿Quién era el entrenador de Boca?
El entrenador de Boca era Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.