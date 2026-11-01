Trump asegura que Flávio Bolsonaro puede estar en EE.UU. "todo el tiempo que quiera"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre la situación del senador brasileño Flávio Bolsonaro, quien fue derrotado en las recientes elecciones presidenciales por Luiz Inácio Lula da Silva. Trump aseguró que el político podrá permanecer en territorio estadounidense "todo el tiempo que quiera", luego de haber dejado Brasil en medio de un escándalo judicial.

La afirmación de Trump se realizó durante una celebración de Halloween en su residencia de Mar-a-Lago, Florida. En esta ocasión, el mandatario cuestionó abiertamente los resultados de las elecciones en Brasil y consideró que Bolsonaro recibió un trato injusto, según reportes de diversas cadenas internacionales.

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"Puede quedarse aquí todo el tiempo que quiera", afirmó Trump ante los medios, aunque destacó que por el momento no tiene planes de reunirse con el senador brasileño, quien es hijo del ex presidente Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro llegó a Miami el miércoles 28 de octubre, tras salir de Brasil a través de Argentina, en medio de una controversia judicial que involucra investigaciones por presunto lavado de dinero. A pesar de una decisión del Supremo Tribunal Federal que había ordenado la retención de sus pasaportes, el senador logró salir del país.

Su salida tuvo una escala clave en Puerto Iguazú, Misiones, donde ingresó con su familia el martes 27 de octubre a las 22:50, utilizando el puente internacional Tancredo Neves que conecta con Foz do Iguazú, Brasil.

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó que la familia presentó documentación válida y no tenía impedimentos legales para ingresar al país. Posteriormente, a las 23:30, abordaron un avión privado de la compañía Baires Fly, con destino a Guayaquil, Ecuador.

El avión, un Gulfstream G400 de matrícula argentina LV-JQW, despegó en la madrugada del miércoles, realizó una breve escala en Ecuador y continuó su viaje hacia Miami, donde Bolsonaro y su familia ingresaron a Estados Unidos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que Washington no participó directamente en la organización de la salida de Bolsonaro, aunque confirmó que Trump autorizó su ingreso al país. Se indicó que el senador fue admitido bajo un permiso humanitario temporal, que generalmente tiene una duración máxima de un año, lo que significa que las palabras de Trump no garantizan una residencia permanente.

La situación de Bolsonaro ha generado cuestionamientos en Brasil y Argentina, donde sectores de la oposición han exigido explicaciones sobre su tránsito por Misiones y el uso de un avión privado para abandonar la región.

Las declaraciones de Trump se producen en un momento en que Estados Unidos y Brasil buscan mantener abiertos los canales diplomáticos. Rubio ha mantenido conversaciones con el canciller brasileño, Mauro Vieira, y ambos prevén una nueva reunión en las próximas semanas.

La decisión de Trump de permitir que Bolsonaro permanezca en Estados Unidos añade un nuevo capítulo a las tensiones políticas y judiciales que han surgido tras las elecciones brasileñas, mientras continúa la controversia sobre las circunstancias en las que el excandidato presidencial dejó su país.