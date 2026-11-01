Irán denunció explosiones en petroleros y se intensifica la tensión con Estados Unidos en Ormuz

Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) — La Guardia Revolucionaria de Irán informó este domingo sobre explosiones en dos petroleros que impactaron contra minas navales en el estrecho de Ormuz, en un contexto de creciente tensión militar con Estados Unidos, que se intensifica por el control de esta vital vía para el comercio internacional de petróleo.

De acuerdo con un comunicado emitido por las fuerzas iraníes, las embarcaciones intentaban atravesar áreas del estrecho que Teherán considera no autorizadas cuando ocurrieron las explosiones.

Las autoridades de la Guardia Revolucionaria sostuvieron que uno de los buques era un superpetrolero que sufrió un incendio considerable tras la explosión.

Las fuerzas militares iraníes añadieron que ambos barcos habían desactivado sus sistemas de identificación y navegación para evitar ser detectados, y que tras los incidentes, quedaron inmovilizados.

Hasta el momento, no se han revelado las identidades de los petroleros involucrados, sus banderas o información sobre posibles víctimas.

Estos nuevos episodios se registran después de que Irán denunciara incidentes con otros seis petroleros el 30 de octubre, entre los cuales se encontraba un superpetrolero que transportaba más de dos millones de barriles de crudo y que, según la Guardia Revolucionaria, explotó tras colisionar con una mina naval.

Según reportes de agencias internacionales, las autoridades iraníes han contabilizado al menos 26 incidentes con embarcaciones en las tres semanas anteriores, de los cuales al menos 20 han sido atribuidos a minas navales.

Sin embargo, las denuncias realizadas por Irán no han podido ser verificadas de manera independiente en todos los casos.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró en la última semana de octubre que las principales rutas de navegación del estrecho estaban libres de minas, una afirmación que contradice los reportes de Teherán.

Por su parte, la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) reportó un incidente en el que una embarcación mercante emitió una señal de auxilio tras observar que otro buque había sido alcanzado por un proyectil no identificado. No se ha establecido si este episodio está relacionado con las explosiones denunciadas por Irán.

La situación en el estrecho de Ormuz se ha deteriorado desde el inicio de la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel a fines de febrero, cuando Teherán comenzó a restringir el tránsito de embarcaciones por este estratégico corredor marítimo.

El estrecho conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y es una de las rutas fundamentales para las exportaciones de petróleo y gas de Medio Oriente, lo que genera preocupación por las posibles consecuencias de estos incidentes en el transporte marítimo y los mercados energéticos internacionales.