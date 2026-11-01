Irán califica de terroristas a la Marina y Fuerza Aérea británicas en respuesta a Londres

FOTO: El canciller iraní, Abbas Araghchi, declaró como "terroristas" a la Armada y la Fuerza aérea del Reino Unido.

Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) — El Gobierno de Irán declaró este domingo a la Marina Real y a la Fuerza Aérea del Reino Unido como organizaciones terroristas, además de catalogar al servicio de inteligencia exterior británico MI6 como "grupo hostil". Esta decisión marca una nueva escalada en las tensiones diplomáticas y militares entre Teherán y Londres.

La declaración fue emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, dirigido por Abbas Araghchi, a través de un comunicado en el que se acusó al Gobierno británico de llevar a cabo acciones "hostiles e ilegales" contra la República Islámica y de colaborar con operaciones militares de Estados Unidos e Israel.

Según las autoridades iraníes, el Reino Unido ha proporcionado bases militares, instalaciones y apoyo logístico en territorios bajo su control para respaldar ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, acciones que Teherán considera violaciones del derecho internacional y de la soberanía nacional, conforme a la Carta de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Exteriores de Irán explicó que estas designaciones fueron adoptadas por resolución del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y entraron en vigor el mismo día, con el objetivo de salvaguardar la seguridad e intereses nacionales del país.

En cuanto al MI6, este organismo de inteligencia británico fue incluido en la categoría de "grupo hostil" según la legislación iraní, que establece penas más severas por espionaje y colaboración con Israel y otros estados considerados enemigos por Teherán.

Por su parte, la Marina Real británica y la Real Fuerza Aérea fueron designadas como organizaciones terroristas en virtud de una ley iraní de reciprocidad, que responde a la decisión de Estados Unidos de clasificar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista.

La Cancillería iraní también vinculó esta decisión con las acciones adoptadas por Londres el pasado 13 de julio, cuando el Gobierno británico incluyó a la Guardia Revolucionaria en su régimen de restricciones bajo la Ley de Amenazas Estatales de 2026.

Teherán afirmó que estas designaciones se basan en el principio de reciprocidad y advirtió que el Reino Unido deberá asumir las consecuencias de sus acciones contra la República Islámica.

El anuncio ocurre en medio de una crisis militar que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel, tensiones que afectan especialmente la navegación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas internacionales más importantes para el transporte de petróleo y gas.

Esta medida profundiza el deterioro de las relaciones entre Irán y Reino Unido, aunque hasta el momento no se ha recibido una respuesta oficial británica específica ni se han reportado nuevas operaciones militares derivadas de las designaciones anunciadas por Teherán.