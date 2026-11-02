La UBA subastará indumentaria de íconos del deporte argentino para el Hospital de Clínicas
El 12 de noviembre se llevará a cabo una subasta de indumentaria de figuras como Colapinto, Ginóbili y Martínez, con el fin de adquirir tecnología médica para el Hospital de Clínicas.
FOTO: Oberto y Ginóbili, dos de los deportistas que donaron indumentaria para la subasta.
Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) -- La Facultad de Derecho será el escenario elegido para celebrar la primera "Noche de la UBA", un evento benéfico que se realizará anualmente con el propósito de recaudar fondos para un fin solidario específico.
En esta edición, destacadas personalidades del ámbito deportivo han colaborado para obtener una plataforma robótica quirúrgica de alta tecnología para el Hospital de Clínicas. Este equipo permitirá llevar a cabo procedimientos mínimamente invasivos de gran complejidad, utilizando instrumentos articulados de precisión y un sistema de visualización tridimensional de alta definición. Además, contribuirá a mejorar la precisión en los procedimientos médicos, disminuir complicaciones, acelerar recuperaciones y ampliar la capacidad quirúrgica del hospital. También será clave en la formación de médicos y técnicos en el sistema de salud.
El Hospital de Clínicas, que atiende más de 365.000 consultas y realiza más de 8.000 cirugías al año, forma a más de 1.500 profesionales de la salud.
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¿Qué evento se realizará?
La primera "Noche de la UBA", un evento benéfico anual.
¿Quiénes participan en la subasta?
Deportistas destacados como Julián Álvarez, Manu Ginóbili y Emiliano Martínez.
¿Cuándo tendrá lugar la subasta?
El 12 de noviembre a las 20h.
¿Dónde se llevará a cabo?
En la Facultad de Derecho de la UBA.
¿Para qué se recaudan fondos?
Para adquirir una plataforma robótica quirúrgica para el Hospital de Clínicas.
[Fuente: Noticias Argentinas]