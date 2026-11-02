Independiente Rivadavia recibe a Banfield: puede complicar a River en la tabla anual
El partido se disputa desde las 21.15 en Mendoza. Si gana, "La Lepra" mendocina le sacará cuatro puntos al "Millo" y dejaría al equipo de Ponzio sin chances de alcanzar el quinto puesto. Transmite Cadena 3 Mendoza.
02/11/2026 | 11:13Redacción Cadena 3
FOTO: "La Lepra" mendocina quiere posicionarse para la Libertadores 2027.
Independiente Rivadavia recibe este lunes a Banfield por la fecha 15 del Torneo Clausura, en un partido que puede tener consecuencias importantes para River en la pelea por los puestos de clasificación a las copas internacionales.
El encuentro comenzará a las 21.15 en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza. "La Lepra" buscará recuperarse después de la derrota frente a Argentinos Juniors y volver al triunfo ante su gente.
Actualmente, el equipo mendocino suma 53 puntos en la tabla anual, mientras que River tiene 52. Si consigue una victoria, llegará a las 56 unidades y le sacará cuatro de ventaja al conjunto dirigido por Leonardo Ponzio, cuando quedará una sola fecha por disputarse.
De esta manera, el "Millonario" ya no tendría posibilidades de superar a Independiente Rivadavia en la clasificación acumulada y alcanzar el quinto puesto que persigue en la pelea por un lugar en la Copa Libertadores 2027, sujeto a la distribución final de los cupos internacionales.
"La Lepra" también busca meterse en los playoffs
Además de su objetivo en la tabla anual, Independiente Rivadavia necesita sumar para meterse entre los ocho mejores de la Zona B y conseguir la clasificación a los octavos de final del Clausura.
El conjunto dirigido por Alfredo Berti llega noveno, con 19 puntos, y una victoria podría permitirle ingresar en zona de playoffs. Su rival también tiene necesidades: Banfield suma 14 unidades y necesita ganar para mantener sus posibilidades de avanzar a la próxima instancia.
El encuentro contará con el arbitraje de Álvaro Carranza y la asistencia del VAR de Maximiliano Macheroni. La transmisión estará a cargo de Cadena 3 Mendoza.
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Lectura rápida
¿Qué partido se juega y por qué es importante?
Independiente Rivadavia se enfrenta a Banfield en un partido crucial para la clasificación a las copas internacionales.
¿Quiénes son los entrenadores de los equipos?
Independiente Rivadavia es dirigido por Alfredo Berti y Banfield por Leonardo Ponzio.
¿Cuándo y dónde se juega el partido?
El partido se jugará el lunes a las 21.15 en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza.
¿Qué necesita cada equipo para avanzar en el torneo?
Independiente Rivadavia necesita ganar para asegurar su lugar en los playoffs, mientras que Banfield busca sumar puntos para mantener sus posibilidades de avanzar.
¿Quiénes son los árbitros del partido?
El árbitro será Álvaro Carranza y el VAR estará a cargo de Maximiliano Macheroni.