Independiente Rivadavia recibe a Banfield: puede complicar a River en la tabla anual

Independiente Rivadavia recibe este lunes a Banfield por la fecha 15 del Torneo Clausura, en un partido que puede tener consecuencias importantes para River en la pelea por los puestos de clasificación a las copas internacionales.

El encuentro comenzará a las 21.15 en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza. "La Lepra" buscará recuperarse después de la derrota frente a Argentinos Juniors y volver al triunfo ante su gente.

Actualmente, el equipo mendocino suma 53 puntos en la tabla anual, mientras que River tiene 52. Si consigue una victoria, llegará a las 56 unidades y le sacará cuatro de ventaja al conjunto dirigido por Leonardo Ponzio, cuando quedará una sola fecha por disputarse.

De esta manera, el "Millonario" ya no tendría posibilidades de superar a Independiente Rivadavia en la clasificación acumulada y alcanzar el quinto puesto que persigue en la pelea por un lugar en la Copa Libertadores 2027, sujeto a la distribución final de los cupos internacionales.

"La Lepra" también busca meterse en los playoffs

Además de su objetivo en la tabla anual, Independiente Rivadavia necesita sumar para meterse entre los ocho mejores de la Zona B y conseguir la clasificación a los octavos de final del Clausura.

El conjunto dirigido por Alfredo Berti llega noveno, con 19 puntos, y una victoria podría permitirle ingresar en zona de playoffs. Su rival también tiene necesidades: Banfield suma 14 unidades y necesita ganar para mantener sus posibilidades de avanzar a la próxima instancia.

El encuentro contará con el arbitraje de Álvaro Carranza y la asistencia del VAR de Maximiliano Macheroni. La transmisión estará a cargo de Cadena 3 Mendoza.

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