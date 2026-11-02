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Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este lunes 2 de noviembre

Este lunes 2 de noviembre, Santa Fe presenta un clima cálido con temperaturas que alcanzarán los 29°. La humedad se mantiene en 56% y el cielo se muestra con pocas nubes. Conocé el pronóstico extendido.

02/11/2026 | 12:17Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 2 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de pocas nubes, con una temperatura actual de 28°. La sensación térmica es de 29°. La humedad se encuentra en un 56%, lo que genera un ambiente cálido. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el sur, con una presión atmosférica de 1010 hPa.

El clima hoy lunes 2 de noviembre

Para este lunes 2 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 29°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado. La humedad y la temperatura brindan un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre. El viento será leve, lo que contribuirá a la sensación de calor durante la tarde.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Santa Fe mostrará variaciones. Para el martes 3 de noviembre, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 28°, con lluvias moderadas. El miércoles 4 de noviembre, la temperatura mínima será de 16° y la máxima de 27°, con cielo nublado. El jueves 5 de noviembre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 30°, con cielo despejado. Finalmente, el viernes 6 de noviembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 22°, con lluvias ligeras.

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