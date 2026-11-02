Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este lunes 2 de noviembre

Este lunes 2 de noviembre, el clima en Mendoza se caracteriza por un cielo despejado y temperaturas agradables. La temperatura actual es de 22°, con una sensación térmica de 21°. La humedad se sitúa en un 37%, lo que contribuye a un ambiente cómodo para los mendocinos.

En cuanto a las condiciones del viento, se registra una velocidad de 4 m/s desde el sureste, lo que favorece la circulación del aire. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10 kilómetros, y la presión atmosférica se mantiene en 1014 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

Para el día de hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 23°. Este rango térmico sugiere un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se anticipan lluvias ni fenómenos meteorológicos adversos.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el martes 3 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 29°, con cielo despejado. Sin embargo, el miércoles 4 de noviembre, se espera un cambio en las condiciones climáticas, con una mínima de 14° y una máxima de 23°, además de lluvias moderadas. El jueves 5 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 9° y 19°, también con probabilidades de lluvia.

Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Mendoza aprovechar este lunes soleado antes de la llegada de las lluvias en los días siguientes. Mantenerse informado sobre el clima es esencial para planificar actividades y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.