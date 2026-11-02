Renuncia el primer ministro de Bélgica tras fallidas negociaciones presupuestarias

Buenos Aires, 2 noviembre (NA-Xinhua) — Bart De Wever, primer ministro de Bélgica, ha presentado su renuncia este martes debido a la falta de acuerdo en las negociaciones presupuestarias, según un comunicado emitido por el Palacio Real en la plataforma X. El rey Felipe de Bélgica ha decidido aplazar la decisión sobre si acepta o no esta dimisión.

El monarca tiene previsto iniciar el martes consultas con los líderes de los partidos que forman la coalición gobernante y volverá a recibir a De Wever el viernes, según se detalla en el comunicado, que fue revisado por la Agencia Noticias Argentinas.

El Palacio Real expresó su pesar por la falta de un acuerdo que garantice un presupuesto creíble, el cual es fundamental para enfrentar los desafíos actuales del país.

En el comunicado se subraya que "en un contexto caracterizado por una gran incertidumbre geopolítica y desafíos económicos significativos, el país no puede permitirse una crisis política prolongada".

El rey belga hizo un llamado a todas las partes involucradas para que prioricen el interés público y la disposición para alcanzar compromisos, lo que podría ser clave para resolver la situación.

La coalición de cinco partidos había estado intentando llegar a un consenso sobre recortes de gastos y aumentos de impuestos por un valor total de 10.000 millones de euros (aproximadamente 11.200 millones de dólares) con el fin de sanear las finanzas del país. Sin embargo, aún persisten divisiones sobre cómo repartir el peso de estas medidas.

Por un lado, la Nueva Alianza Flamenca (N-VA), liderada por De Wever, y el Movimiento Reformador (MR), de tendencia liberal, han abogado por una mayor contención del gasto, incluyendo el sector sanitario. Por otro lado, sus socios socialistas y centristas en la coalición prefieren que un porcentaje mayor del ajuste fiscal recaiga sobre los impuestos al patrimonio.

De acuerdo con la oficina de estadística de la Unión Europea (UE), Eurostat, el déficit presupuestario de Bélgica alcanzó el 5,2 % del PIB en 2025, mientras que la deuda pública se ubicó en el 108,1 % del PIB al final del año.

Ambos indicadores superan considerablemente los límites establecidos por la UE, que son del 3 % y 60 %, respectivamente, concluyó el informe de Xinhua.