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Nunca fui uno de ellos: espionaje y dilemas en la Guerra Fría

Luka Ivanov, un joven ingeniero ruso, se convierte en agente encubierto en una misión que podría cambiar el mundo.

03/11/2026 | 13:01Redacción Cadena 3

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Nunca fui uno de ellos: espionaje y dilemas en la Guerra Fría

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Nunca fui uno de ellos es la nueva novela de PLAZA & JANÉS que nos sumerge en un intrigante relato de espionaje y dilemas morales. La historia sigue a Luka Ivanov, un joven ingeniero ruso que, marcado por una infancia de violencia, decide colaborar con los servicios de inteligencia de su país. Su objetivo es liberarse de la influencia de su padre y proteger a su madre, lo que lo lleva a convertirse en un agente encubierto.

Trasladándose a los Estados Unidos, Luka se infiltra en la CIA como parte de una operación secreta que esconde un plan de alcance global. En este contexto de tensión entre Washington y Moscú, el protagonista se encuentra atrapado entre dos potencias dispuestas a sacrificarlo. La novela, que se sitúa en un periodo de la Guerra Fría, refleja la complejidad de las relaciones internacionales y la fragilidad de la lealtad.

Durante su entrenamiento, Luka conoce a Archie, un instructor de buceo que ha sido reclutado y chantajeado por la CIA para vigilarlo. La relación entre ambos se convierte en un refugio íntimo y vulnerable, desafiando las barreras que han construido a lo largo de sus vidas. Sin embargo, la trama se complica cuando Luka descubre que la operación H2O podría desencadenar un colapso mundial, lo que lo lleva a enfrentarse a una decisión crucial.

La novela no solo es un thriller de espionaje, sino también una reflexión sobre la identidad, la traición y el precio de las decisiones. En un mundo donde la lealtad se pone a prueba, el lector se verá inmerso en un dilema moral que resuena con la actualidad. La narrativa de Nunca fui uno de ellos invita a cuestionar hasta dónde se puede llegar por amor y deber, y qué sacrificios son necesarios en el camino.

Con una prosa ágil y un desarrollo de personajes profundo, esta obra se presenta como una lectura imprescindible para quienes disfrutan de la novela negra y la intriga. La historia de Luka Ivanov es un recordatorio de que, en tiempos de guerra, las decisiones más difíciles a menudo son las que definen nuestra humanidad.

Ficha del libro

GéneroNovela negra, intriga, terror
Año de edición2026
ISBN9788401040276
ISBN digital9788401040283
IdiomaEspañol

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