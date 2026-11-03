Filmaron a un yacaré en el río Paraná, en medio de la crecida

FOTO: Filmaron a un yacaré en el río Paraná.

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Un vecino registró a un yacaré mientras nadaba en el río Paraná, en la zona comprendida entre la bajada Rimoldi de Pueblo Esther y el puerto de Alvear. La aparición del animal quedó registrada en un video.

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Desde la Brigada Ecológica explicaron que es habitual que estos ejemplares comiencen a verse con mayor frecuencia cuando aumenta el nivel del río. Además, remarcaron que se encuentran en su hábitat natural.

Hasta el momento, no se recibieron reportes sobre la presencia de yacarés en otros sectores de la costa ni en la ciudad de Rosario.