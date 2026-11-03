FOTO: Allanamiento por amenazas de muerte a Javier Milei y su hermana: hallan elementos comprometedores

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) – Un hombre fue detenido en su hogar en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora tras amenazar de muerte al presidente Javier Milei, a su hermana Karina y al intendente Federico Otermín a través de redes sociales. Durante el allanamiento, la Policía Federal Argentina (PFA) incautó varios dispositivos electrónicos que serán analizados, así como un libro de Adolf Hitler.

La investigación se originó en septiembre de este año, tras una denuncia sobre publicaciones amenazantes en la plataforma X. El sospechoso realizó comentarios intimidatorios, incluso sobre la hija menor de Otermín, incluyendo frases como "A los hermanos Milei hay que fusilarlos" y "Esto va a terminar mal y con muertos muchos".

Las amenazas incluyeron también referencias a un posible uso de armas de fuego, generando un clima de inquietud en el entorno político local. Con base en esta información, el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA llevó a cabo un exhaustivo análisis de fuentes abiertas y digitales para identificar al autor de las amenazas.

Como resultado de estas labores, se identificó a un hombre argentino mayor de edad, vinculado a las amenazas, y se localizó su domicilio en Lomas de Zamora. El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1, bajo la dirección del juez Federico Hernán Villena, autorizó el allanamiento en el inmueble ubicado en la calle José Manuel Estrada.

Durante el operativo, se notificó al hombre de 58 años, y se confiscaron tres teléfonos móviles, una computadora, un disco rígido y una notebook, todos utilizados para llevar a cabo las amenazas. También se halló un ejemplar del libro de la doctrina nacional socialista, "Mi lucha", de Adolf Hitler.

Los elementos incautados han sido puestos a disposición del juez a cargo de la causa, en el marco de un delito de intimidación pública.