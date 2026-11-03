La Toretto circulaba a 82 km/h al atropellar al motociclista Rubén Armand, afirma perito

Buenos Aires, 3 noviembre (NA) -- El juicio contra Felicitas Alvite, una joven de 23 años apodada "La Toretto", acusada de atropellar y causar la muerte del motociclista Rubén Walter Armand, continuó este martes con la declaración de un ingeniero mecánico. Este perito aseguró que el choque se produjo a una velocidad aproximada de "82 kilómetros por hora".

Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, durante la audiencia también comparecieron Andrés Raggio, un miembro de la Asesoría Pericial de La Plata, así como dos policías y una médica.

El perito declaró que Alvite circulaba a "82 km/h" cuando embistió a la víctima el 12 de abril de 2024 en la intersección de 15 y 132, donde había cruzado "seis semáforos en rojo".

La jornada se extenderá hasta las 14, con la presentación de testigos relacionados con el acta de procedimiento que dio lugar al secuestro de dispositivos. Para el jueves, se prevé la exposición de peritos de la Suprema Corte Bonaerense que analizaron la intercomunicación digital. "Esos son re importantes", enfatizaron los voceros de la investigación ante la consulta de este medio.

Felicitas Alvite enfrenta cargos por homicidio simple con dolo eventual, con penas que varían entre 8 y 25 años de prisión.

En la primera jornada del juicio, "La Toretto" pidió perdón a la familia de Armand, se mostró emocional y expresó: "Cargo con el peso de haber dejado una familia rota; es algo que nunca me imaginé que en mi vida me iba a pasar; lo sufro como si fuera el primer día".

Sobre la notoriedad de su apodo, afirmó: "Se han instalado muchas cosas a partir de un video de Tik Tok en donde me hago llamar La Toretto, pero nada de eso es lo que soy. Me han llamado de muchos programas, pero por respeto a la familia nunca hablé en otro lado que no fuera en este ámbito".

La joven concluyó su declaración diciendo: "Jamás le haría daño a alguien", aunque tuvo que suspender su testimonio.