Descubren habilidades clave que predicen el éxito en la lectura de los niños

Durante años, se había creído que el éxito en la lectura de los niños dependía principalmente de su inteligencia y de su capacidad para procesar información visual. Sin embargo, un nuevo y extenso estudio realizado por Dr. Daniel Hajovsky y su equipo de la Universidad Texas A&M ha desafiado estas nociones, revelando que las habilidades más relevantes para el éxito en la lectura son otras.

La investigación, que involucró a científicos de diversas universidades, incluyó un análisis de más de 50,000 correlaciones de 137 pruebas cognitivas y de rendimiento. Este enfoque permitió a los investigadores determinar cuáles habilidades mentales son los mejores indicadores del desarrollo lector y por qué algunos niños enfrentan dificultades.

Los hallazgos fueron sorprendentes: la capacidad de procesamiento visual no mostró una relación significativa con la habilidad lectora, y aunque la inteligencia general se asoció con el rendimiento en lectura, su impacto fue menor al esperado. En cambio, dos habilidades menos discutidas se destacaron como predictores clave del éxito en la lectura: el procesamiento auditivo y el conocimiento de comprensión.

El procesamiento auditivo se refiere a la habilidad de reconocer y distinguir los sonidos individuales que componen las palabras habladas. Esta destreza es esencial para la decodificación, es decir, la capacidad de pronunciar palabras escritas. Por otro lado, el conocimiento de comprensión abarca el vocabulario, los conceptos y la información de fondo que un niño ha adquirido a través del aprendizaje y las experiencias cotidianas. Este fundamento facilita la comprensión del significado de palabras y frases.

El estudio concluyó que estas dos habilidades eran más fiables como indicadores del rendimiento lector que cualquier otra habilidad analizada. Otras funciones cognitivas, como la memoria y la velocidad de procesamiento mental, también contribuyeron al desarrollo lector, aunque desempeñaron roles secundarios.

Este descubrimiento puede ayudar a los educadores a comprender mejor por qué algunos estudiantes tienen dificultades para leer. En lugar de tratar todos los problemas de lectura de manera uniforme, los docentes podrían identificar debilidades específicas y ofrecer instrucción adaptada a esas necesidades.

Para las familias, los resultados ofrecen un mensaje esperanzador. Un niño que presenta dificultades en la lectura no es necesariamente menos inteligente o incapaz de convertirse en un buen lector. Estas dificultades pueden reflejar habilidades específicas que requieren desarrollo y apoyo adicional.

"Fortalecer habilidades fundamentales en casa, incluso las que parecen simples, puede tener efectos significativos en habilidades de lectura más avanzadas", afirmó Hajovsky. Los hallazgos resaltan la importancia de ayudar a los niños a construir habilidades lectoras esenciales mediante un apoyo constante, tanto en el aula como en el hogar.

Según el investigador, el enfoque más eficaz implica la cooperación entre escuelas, padres y comunidades. La lectura se desarrolla a través de una red de habilidades conectadas, y fortalecer esas bases paso a paso puede ayudar a los niños a convertirse en lectores más seguros y capaces.