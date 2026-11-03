El anuncio de Gonzalo Belloso sacude el futuro político de Rosario Central

FOTO: Belloso se pronunció después de que el intendente de Funes asegurara que será candidato en Rosario.

Por Marcelo Lamberti

Un comunicado. Un solo comunicado bastó para alterar completamente el día y, para muchos, también el futuro de Rosario Central. Gonzalo Belloso, el hoy presidente, hizo público lo que ya era una decisión tomada: no participará en la próxima lista de Raza Canalla y tampoco formará parte de la gestión desde afuera. Es una bomba. Es un bombazo que nadie vio venir.

Las razones que esgrime son familiares, y son ciertas: el acompañamiento a su mamá en un momento tan difícil, atravesado por la salud. No hay nada que discutir allí. La empatía con el dolor ajeno no admite especulaciones. Pero la noticia, más allá de las razones, es mala. Muy mala para el club. Y es mala porque llega en un momento clave, con el sábado 7 como fecha límite para presentar la lista, con Raza Canalla obligada a definir quién será el candidato a presidente y quiénes ocuparán los demás cargos de la próxima gestión.

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? INCERTIDUMBRE EN CENTRAL: BELLOSO SE ALEJA DE LA POLÍTICA DEL CLUB Y NO INTEGRARÁ LA PRÓXIMA LISTA https://t.co/1gb5S5W9pd — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 3, 2026

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Lo concreto es que Belloso no va a participar. Lo dijo el propio presidente. Y a partir de ahí se abre un abanico de incógnitas e intrigas que nadie termina de descifrar. Habrá reuniones, habrá cónclaves. Raza Canalla intentará convencer a Carolina Cristinciano para que sea la candidata. Irán con gente de la agrupación a tratar de revertir la decisión del propio Belloso. Todo es incógnita. Todo es intriga.

Y mientras tanto, el reloj corre. El sábado 7 no es una fecha lejana: es la próxima semana. La política del club, esa que a veces parece moverse en otra sintonía que la pelota, tendrá que resolver en cuestión de días lo que normalmente lleva semanas de negociación. La salida de un presidente en funciones, a poco de un cierre de listas, no es un tema menor: es un terremoto institucional que obliga a reacomodar fichas sobre la marcha.

Lo otro ya se sabe. No hace falta repetirlo. Lo que importa ahora es lo que viene: quién toma la posta, cómo se rearma la conducción y qué mensaje se le da al socio y al hincha, que mira desde afuera con preocupación cómo su club se sacude por una noticia que, insisto, no esperaba nadie.

Belloso tomó una decisión personal, legítima, atravesada por la salud de su madre. Pero las consecuencias son colectivas. Y Rosario Central, como toda institución, necesita respuestas rápidas. El sábado 7 es la fecha. Hasta entonces, todo es incertidumbre. Y en el medio, un club que se juega mucho más que una lista.