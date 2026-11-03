En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Conrado Vicens

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Estadio 3 Notas

El anuncio de Gonzalo Belloso sacude el futuro político de Rosario Central

La decisión del actual presidente de no integrar la próxima lista de Raza Canalla ni continuar vinculado a la gestión desde otro lugar abrió un escenario de incertidumbre a pocos días del cierre.   

03/11/2026 | 19:28Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Belloso se pronunció después de que el intendente de Funes asegurara que será candidato en Rosario.

FOTO: Belloso se pronunció después de que el intendente de Funes asegurara que será candidato en Rosario.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Marcelo Lamberti analiza lo que dejó el anuncio de Belloso: se baja de las elecciones en Central.

    Estadio 3

    Episodios

Marcelo Lamberti Por Marcelo Lamberti

Un comunicado. Un solo comunicado bastó para alterar completamente el día y, para muchos, también el futuro de Rosario Central. Gonzalo Belloso, el hoy presidente, hizo público lo que ya era una decisión tomada: no participará en la próxima lista de Raza Canalla y tampoco formará parte de la gestión desde afuera. Es una bomba. Es un bombazo que nadie vio venir.

Las razones que esgrime son familiares, y son ciertas: el acompañamiento a su mamá en un momento tan difícil, atravesado por la salud. No hay nada que discutir allí. La empatía con el dolor ajeno no admite especulaciones. Pero la noticia, más allá de las razones, es mala. Muy mala para el club. Y es mala porque llega en un momento clave, con el sábado 7 como fecha límite para presentar la lista, con Raza Canalla obligada a definir quién será el candidato a presidente y quiénes ocuparán los demás cargos de la próxima gestión.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lo concreto es que Belloso no va a participar. Lo dijo el propio presidente. Y a partir de ahí se abre un abanico de incógnitas e intrigas que nadie termina de descifrar. Habrá reuniones, habrá cónclaves. Raza Canalla intentará convencer a Carolina Cristinciano para que sea la candidata. Irán con gente de la agrupación a tratar de revertir la decisión del propio Belloso. Todo es incógnita. Todo es intriga.

Y mientras tanto, el reloj corre. El sábado 7 no es una fecha lejana: es la próxima semana. La política del club, esa que a veces parece moverse en otra sintonía que la pelota, tendrá que resolver en cuestión de días lo que normalmente lleva semanas de negociación. La salida de un presidente en funciones, a poco de un cierre de listas, no es un tema menor: es un terremoto institucional que obliga a reacomodar fichas sobre la marcha.

Lo otro ya se sabe. No hace falta repetirlo. Lo que importa ahora es lo que viene: quién toma la posta, cómo se rearma la conducción y qué mensaje se le da al socio y al hincha, que mira desde afuera con preocupación cómo su club se sacude por una noticia que, insisto, no esperaba nadie.

Belloso tomó una decisión personal, legítima, atravesada por la salud de su madre. Pero las consecuencias son colectivas. Y Rosario Central, como toda institución, necesita respuestas rápidas. El sábado 7 es la fecha. Hasta entonces, todo es incertidumbre. Y en el medio, un club que se juega mucho más que una lista.

Lectura rápida

1. ¿Qué anunció Gonzalo Belloso?

Gonzalo Belloso anunció que no participará en la próxima lista de Raza Canalla y no formará parte de la gestión desde afuera.

2. ¿Por qué tomó esta decisión Belloso?

Belloso esgrime razones familiares, específicamente el acompañamiento a su madre en un momento difícil de salud.

3. ¿Cuál es la fecha límite para presentar la lista?

La fecha límite para presentar la lista es el sábado 7.

4. ¿Qué intentará hacer Raza Canalla tras la decisión de Belloso?

Raza Canalla intentará convencer a Carolina Cristinciano para que sea la candidata a presidente.

5. ¿Qué implica la salida de Belloso para el club?

La salida de Belloso representa un terremoto institucional que obliga a reacomodar la dirección del club rápidamente.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf