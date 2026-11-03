En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Conrado Vicens

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Con cuatro goles en ocho minutos, PSG goleó a Villarreal por la Champions League

El equipo parisino mostró su poderío al golear a Villarreal en la UEFA Champions League. Cuatro goles en ocho minutos marcaron la diferencia en La Cerámica.

03/11/2026 | 19:42Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
David Boly

FOTO: David Boly

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Paris Saint-Germain aplastó por 6 a 0 a Villarreal en condición de visitante por la fecha 4 de la UEFA Champions League, en una jornada donde la acción en el continente también dejó el triunfo del Manchester United por 3 a 2 ante Roma, la victoria del Barcelona por 3 a 0 frente al Aston Villa y la goleada del Inter de Milán por 3 a 0 sobre Feyenoord.

En el estadio La Cerámica, el elenco de Luis Enrique demostró ser un equipo excepcional y arrasó desde el inicio pese a las ausencias por lesión de Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

El elenco parisino montó un verdadero show al anotar cuatro goles en tan solo ocho minutos durante el primer tiempo. La cuenta se abrió a los 8 minutos por intermedio de João Neves, quien capturó un rebote en la puerta del área chica.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A los 11 minutos del primer tiempo, Désiré Doué aprovechó un error en la marca para marcar el 2 a 0 de derecha. Tan solo 60 segundos después, a los 12', Senny Mayulu anotó el tercero con una volea de zurda, y a los 16' Fabián Ruiz puso el 4 a 0 con pierna derecha.

En la etapa complementaria, Fabián Ruiz firmó su doblete a los cuatro minutos del segundo tiempo y David Boly selló el 6 a 0 definitivo a los 32'.

En la quinta fecha, PSG recibirá a Roma el miércoles 25 de noviembre a las 17:00 hs en el Parc des Princes, mientras que Villarreal visitará a S. Praga el mismo día a las 14:45 hs en el estadio Evzena Rosického.

Por el mismo certamen, Manchester United apagó el incendio en Old Trafford y cortó una racha de nueve partidos sin triunfos al remontar un 0-2 ante Roma.

El equipo italiano se había puesto en ventaja con goles de Matías Soulé a los 11 minutos y Donyel Malen de penal a los 17. En la segunda mitad, un penal ejecutado por el capitán Bruno Fernandes a los 13' descontó para el equipo conducido por Carrick, mientras que un doblete de Matheus Cunha en un lapso de tres minutos selló el vibrante 3 a 2.

Por su parte, Barcelona superó 3 a 0 al Aston Villa para recuperarse de su caída previa ante PSG. Lamine Yamal abrió la cuenta tras interceptar una mala salida de João Gomes y enganchar ante Pau Torres.

Pese a las respuestas del visitante con remates de João Gomes, Matthew Cash y Johan Manzambi, el club catalán sentenció el triunfo en el complemento con un doblete de Raphinha: el primero a los 7' tras desviarse en Pau Torres a pase de Anthony Gordon, y el segundo tras anticiparse a un centro tres dedos de Joao Cancelo. Aston Villa solo inquietó al final con un cabezazo de Leon Goretzka al palo.

El Bayern Múnich le ganó 2 a 0 como visitante al Atlético de Madrid por la Champions League y estiró su invicto. Tras un primer tiempo parejo donde el equipo de Simeone tuvo sus chances, los alemanes dominaron el complemento.

Lennart Karl abrió el marcador a los 9 minutos tras un error defensivo, y Konrad Laimer sentenció el 2 a 0 final a los 28 minutos. Con este triunfo, el Bayern alcanza los 8 puntos en la tabla.

Finalmente, Inter de Milán no tuvo problemas en Países Bajos y goleó 3 a 0 a Feyenoord para acomodarse en la zona de playoffs con 6 puntos.

Tras caer ante Real Madrid y Brujas y vencer a Shakhtar Donetsk, el Neroazurro dominó de principio a fin con tantos de Yann Bisseck a pase de Djed Spence antes de los 10 minutos, Pio Esposito aprovechando un rebote pasada la media hora, y Piotr Zielinski con un zurdazo tras una gran gambeta al inicio del segundo tiempo. En la próxima fecha, Feyenoord recibirá a Porto e Inter se medirá ante Stuttgart.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el partido?
PSG goleó a Villarreal 6-0 en un encuentro de Champions League, destacándose por cuatro goles en ocho minutos.

¿Quién fue el autor del primer gol?
El primer gol fue anotado por João Neves a los 8 minutos del primer tiempo.

¿Cuándo se jugará el próximo partido de PSG?
PSG recibirá a Roma el miércoles 25 de noviembre a las 17:00 hs en el Parc des Princes.

¿Qué otros resultados se dieron en la jornada?
Manchester United venció 3-2 a Roma, Barcelona ganó 3-0 a Aston Villa e Inter de Milán goleó 3-0 a Feyenoord.

¿Cómo le fue a Bayern Múnich?
Bayern Múnich derrotó 2-0 al Atlético de Madrid, extendiendo su invicto en la competencia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf