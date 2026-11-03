Detienen a tres delincuentes tras intento de robo a mano armada en Ituzaingó

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- Un nuevo episodio de inseguridad en el conurbano bonaerense concluyó este martes con tres delincuentes detenidos y dos policías heridos, tras un enfrentamiento en la localidad de Ituzaingó, que se produjo durante un intento de asalto.

La investigación incluye los cargos de "robo agravado de automotor, uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra, resistencia y atentado contra la autoridad y lesiones al personal policial".

El incidente tuvo lugar en la intersección de 26 de Abril y Balbastro, cuando un grupo de delincuentes que se trasladaba en un Peugeot 206 abordó a una mujer, identificada como María Eugenia Pedroni, con la intención de robarle.

Los asaltantes amenazaron a la mujer con armas de fuego y lograron sustraer su auto, un Chery gris. Tras recibir el alerta al 911, los efectivos policiales implementaron un operativo cerrojo para dar con los sospechosos.

Un aspecto relevante de la investigación es que el Peugeot utilizado por los delincuentes tenía un pedido de secuestro activo.

Gracias al operativo policial, los sospechosos fueron localizados en la colectora del Acceso Oeste, a la altura de la calle Juan Agustín García. Al percatarse de la presencia policial, tres hombres descendieron del vehículo y abrieron fuego contra los efectivos.

Los policías repelieron la agresión y lograron capturar a los tres sospechosos en el otro extremo de la traza: dos de ellos presentaban heridas de bala, mientras que el tercero resultó ileso. Por su parte, dos policías también sufrieron heridas de bala, aunque se encuentran fuera de peligro.