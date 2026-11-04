Boca podría convocar a Tomás Aranda para el duelo ante Defensa y Justicia en noviembre
La recuperación del mediocampista avanza más rápido de lo previsto y el jugador podría volver en noviembre.
FOTO: Tomás Aranda
Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- El proceso de recuperación de Tomás Aranda avanza a un ritmo considerablemente más acelerado de lo previsto, lo que encendió la ilusión en el mundo Boca de cara al tramo decisivo de la temporada 2026.
Tras haber sido operado hace casi tres meses por una fractura de peroné, el juvenil enganche superó los plazos iniciales, que preveían su regreso recién para la pretemporada de enero de 2027.
La evolución clínica del futbolista abre ahora la posibilidad concreta de que vuelva a sumar minutos en la recta final de las competencias oficiales del año.
La positiva respuesta física del mediocampista quedó en evidencia este lunes al reintegrarse a las prácticas grupales a la par de sus compañeros, exactamente nueve semanas y media después de haber sufrido la lesión.
Luego de una fase previa en la que realizó trabajos sobre césped, la ausencia total de dolor e inflamación en la zona afectada resultó un factor determinante para reducir los tiempos de rehabilitación kinesiológica.
Ante esta coyuntura, el cuerpo técnico analiza incluirlo en el banco de suplentes este mismo sábado frente a Defensa y Justicia en La Bombonera, por la última jornada del Torneo Clausura y en el marco de la definición de la Tabla Anual.
Las buenas sensaciones en torno al juvenil habían sido confirmadas previamente por el entrenador Rodolfo Arruabarrena tras la victoria por 1-0 en el Superclásico frente a River, ocasión en la que destacó el óptimo estado del jugador y la necesidad de consensuar su retorno progresivo junto al equipo médico.
Si mantiene esta respuesta física, existe la posibilidad de que Aranda pueda reaparecer como titular para el cruce de semifinales de la Copa Argentina el sábado 14 de noviembre y, posteriormente, quedar plenamente a disposición para la final de la Sudamericana el 21 de noviembre en Barranquilla.
La prioridad de la institución es garantizar una vuelta en plenitud física y proteger la proyección de una de sus promesas en una etapa temprana de su carrera.
Lectura rápida
¿Qué jugador está siendo considerado para el partido ante Defensa y Justicia?
Tomás Aranda es el jugador que Boca podría convocar para el partido ante Defensa y Justicia.
¿Cuál es la situación actual de Tomás Aranda?
Aranda se está recuperando de una fractura de peroné y su evolución es más rápida de lo esperado.
¿Cuándo podría volver a jugar?
Se estima que podría regresar en noviembre, incluso para el cruce de semifinales de la Copa Argentina.
¿Qué dijo el entrenador sobre Aranda?
Rodolfo Arruabarrena destacó el buen estado físico del jugador tras el Superclásico y la importancia de su regreso.
¿Qué prioridad tiene Boca con Aranda?
La institución busca asegurar que Aranda vuelva en plenitud física para proteger su proyección como promesa del club.
[Fuente: Noticias Argentinas]