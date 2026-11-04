Corría su primera maratón a los 24 años y murió: qué es la rabdomiólisis

Una joven de 24 años murió tras sufrir un colapso en el kilómetro 39 de la Maratón de Nueva York, a la altura de Central Park.

Rachel Apa, exatleta universitaria oriunda de Pensilvania que corría su primera prueba de 42 kilómetros, fue atendida por médicos en el lugar y trasladada al Mount Sinai Medical Center, donde falleció tras más de seis horas de maniobras de reanimación.

La causa de muerte fue una rabdomiólisis, una afección muscular infrecuente desencadenada por el esfuerzo extremo que provoca la descomposición de las fibras musculares y libera sustancias tóxicas al torrente sanguíneo.

De acuerdo con su padre, Steve Apa, los especialistas calificaron el cuadro como "extremadamente raro" para una persona en óptimas condiciones de salud y rendimiento físico.

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La alerta en el recorrido la dio una transeúnte que advirtió la caída de la corredora y no le encontró pulso.

Tres profesionales de la salud le practicaron maniobras de RCP en la vía pública hasta la llegada de la ambulancia del evento.

Paralelamente, la familia de Apa advertía que algo andaba mal a través de la aplicación oficial de seguimiento: tras recibir mensajes donde la joven expresaba dolor muscular en los kilómetros previos, la señal GPS dejó de avanzar a tres kilómetros de la meta.

Apa, graduada de la Universidad de Bucknell y estudiante de MBA, participaba en la competencia con el fin de recaudar fondos para la Fundación Parkinson en homenaje a su abuelo fallecido.

Por su parte, la organización New York Road Runners emitió un comunicado expresando sus condolencias tras confirmarse el deceso.