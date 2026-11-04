Impactante video revela torturas previas al triple crimen narco en Florencio Varela

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) – La investigación sobre el triple crimen narco en Florencio Varela ha dado un giro inesperado con la difusión de un video que documenta las torturas sufridas por Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez antes de ser asesinadas. Este archivo fue revelado recientemente, generando una fuerte repercusión mediática.

La transcripción del video fue publicada por el sitio Encripdata y confirmada por fuentes vinculadas al caso a la Agencia Noticias Argentinas. En la grabación, se puede escuchar el brutal interrogatorio llevado a cabo por uno de los acusados a una de las víctimas dentro de la vivienda donde ocurrieron los hechos, ubicada en la intersección de las calles Jáchal y Chañar.

Según la información recabada, se ha indicado que varios miembros de la organización criminal compartieron el video a través de la aplicación Zangi, lo que evidencia la frialdad y deshumanización que caracteriza a estos actos.

En la grabación, se reconoce la voz amenazante de Pablo Daniel "Roger" Macalopu Cafferata, quien ya se encuentra bajo arresto y es considerado el líder de la agrupación narcocriminal responsable de estos crímenes atroces. La voz que se escucha es la de Lara Gutiérrez, una adolescente de solo 15 años.

La principal línea de investigación, bajo la supervisión del juez federal Jorge Rodríguez y la fiscal Mariela Labozzetta, sugiere que los asesinatos están vinculados a un robo de drogas cometido por una de las víctimas durante la contratación de servicios sexuales, lo que provocó una brutal venganza narco.

Además, se ha revelado que los crímenes fueron transmitidos en vivo a un grupo cerrado de aproximadamente 45 personas en una red social, lo que añade una capa más de horror a este caso.

Transcripción del video (Encripdata):

-Yo nunca más los vi.

-¡Concha tu madre!

-Roger…

-¿Qué pasó ese día con Alex, concha tu madre? Quiero que me digas.

-¿Con Alex? Ay, yo no lo vi nunca más a él, no lo vi nunca más, te juro, Roger.

-Te lo voy a enseñar, mira, cállate, concha tu madre. ¿Dónde chucha está María?

-¿Eh?

-Pon tu mano acá.

-¿Dónde está María?

-¿María?

-María, concha tu madre.

-¿Qué María? Yo no lo vi nunca más, yo no lo vi nunca más.

-¡Te voy a volar el dedo, concha tu madre!

-¡No, por favor, por favor, no!

-Agárrala, causa, agárrala, agárrala. Vuélale el dedo ya. ¿Entonces vas a hablar o no?

-Agárrale la mano.

-Ya, espera, va a hablar. Para, para, que va a hablar. Te vas a ir viva, concha tu madre, pero vas a hablar, ¿está bien o no?

A su vez, en otro extracto del video se logra oír el enojo de Macalopu Cafferata por el robo de droga: “Chorra, concha tu madre, ¿qué pensaste, concha tu madre, que se iba a quedar esta huevada así? ¿Qué pensaste? ‘Los peruanos son giles’, concha de tu madre, pasó un mes, pasó más de un mes y mira dónde te encuentro”.

Agencia NA