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La previa: conocé los números ganadores de hoy miércoles 4 de noviembre.

El sorteo número 41400 de La Previa se realizó el miércoles 4 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8067, correspondiente a la interpretación tradicional A primera (Mordida).

04/11/2026 | 10:24Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 41400 de La Previa se llevó a cabo el miércoles 4 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8067, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mordida).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8067
2° 5149
3° 3514
4° 8578
5° 2995
6° 9658
7° 9778
8° 7339
9° 8453
10° 4202
11° 1719
12° 4836
13° 0250
14° 9834
15° 3400
16° 2818
17° 7447
18° 7136
19° 7842
20° 9679

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41400 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 4 de noviembre a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8067.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (Mordida).

¿Cuáles son algunos de los números ganadores?
Los primeros números ganadores incluyen 8067, 5149 y 3514.

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