La previa: conocé los números ganadores de hoy miércoles 4 de noviembre.

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El número de sorteo 41400 de La Previa se llevó a cabo el miércoles 4 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8067, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mordida).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8067

2° 5149

3° 3514

4° 8578

5° 2995

6° 9658

7° 9778

8° 7339

9° 8453

10° 4202

11° 1719

12° 4836

13° 0250

14° 9834

15° 3400

16° 2818

17° 7447

18° 7136

19° 7842

20° 9679