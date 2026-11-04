El titular del EXIM Bank de EEUU: "La oportunidad argentina va más allá de estos ciclos electorales"

Por Hernán Funes

El presidente del EXIM Bank de Estados Unidos, John Jovanovic, alentó a las empresas norteamericanas a invertir en la Argentina y destacó las oportunidades que ofrecen sectores como la minería y Vaca Muerta. Lo hizo durante un encuentro en el Atlantic Council, en Washington, del que participó el embajador argentino Alec Oxenford. Su mensaje llegó un día después de la derrota electoral de Donald Trump, principal aliado internacional de Javier Milei.

"La oportunidad que representa Argentina va a trascender estos ciclos electorales", afirmó Jovanovic, en una señal de respaldo a las posibilidades de desarrollo económico del país más allá de los cambios políticos. El funcionario también invitó a los empresarios estadounidenses a involucrarse en proyectos locales y destacó los recursos naturales y las capacidades argentinas.

"Aprovechen la oportunidad. Hay todo tipo de recursos energéticos, un enorme capital intelectual y una increíble cultura compartida", expresó. En otro tramo de su intervención, remarcó el vínculo estratégico con Estados Unidos y sostuvo que existe "un componente aspiracional en asociarse con Estados Unidos". También hizo una referencia a otros países: "Nadie vuelve a su casa en Argentina presumiendo de haber conseguido una nueva asociación con Rusia, Corea del Norte, Irán o muchos de estos otros actores que no funcionan bajo las reglas del mercado".

El encuentro tuvo como eje el potencial del corredor Andes-Atlántico, una iniciativa de infraestructura que busca conectar las provincias cordilleranas con los principales centros productivos y portuarios. Entre las oportunidades mencionadas aparecen la actividad minera, el desarrollo energético, Vaca Muerta, las rutas y la logística necesaria para ampliar la capacidad exportadora argentina.

En ese escenario, el EXIM Bank ocupa un lugar central. Se trata del banco público estadounidense que financia exportaciones y respalda a empresas de ese país en sus operaciones internacionales. Actualmente existe un acuerdo que contempla hasta 7.000 millones de dólares de financiamiento para proyectos argentinos vinculados con energía, minería, infraestructura y tecnología. Sin embargo, no representa un desembolso automático: los recursos están sujetos a la presentación, evaluación y aprobación de iniciativas concretas.

Las declaraciones de Jovanovic se producen en un momento sensible para la relación bilateral. La derrota electoral de Trump modificó el escenario político en Estados Unidos y abrió interrogantes sobre la continuidad de su influencia en el Congreso. Para Milei, que construyó una estrecha alianza con el mandatario republicano y recibió un respaldo financiero clave durante 2025, el mensaje del titular del EXIM Bank representa una señal de continuidad en el interés económico estadounidense por la Argentina. La incógnita es si ese respaldo se traducirá en inversiones concretas y permitirá llevar los anuncios del plano de las oportunidades a los proyectos en ejecución.

Hernán Funes, enviado especial a EE.UU.