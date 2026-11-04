ExpoSeguridad: "O manda el Estado o mandan las organizaciones criminales"

La primera edición de la ExpoSeguridad Rosario comenzó este miércoles en el Salón Metropolitano, con la participación del Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad y la Fundación Rosario. El encuentro busca poner en común herramientas, experiencias y tecnologías vinculadas a la prevención del delito, además de abordar la relación entre seguridad y desarrollo productivo.

Durante la apertura, el gobernador Maximiliano Pullaro defendió el plan de seguridad provincial y advirtió sobre la necesidad de sostener las políticas implementadas. “En seguridad pública no podemos volver atrás, porque o manda el Estado o mandan las organizaciones criminales”, afirmó. También pidió no considerar que el problema está resuelto: “Logramos contener el delito y la violencia, pero las organizaciones criminales están activas”.

FOTO: La primera edición de la ExpoSeguridad Rosario.

El mandatario volvió a reclamar la aprobación de las reformas que impulsa su gestión en la Legislatura. “Hoy hay un Estado que controla, pero falta tiempo y necesitamos leyes que se están discutiendo”, sostuvo. Además, expresó su expectativa de que avancen varias de las iniciativas y destacó el trabajo de la Policía y el Servicio Penitenciario.

Por su parte, el intendente Pablo Javkin también planteó la necesidad de contar con nuevos marcos legislativos para fortalecer las políticas de seguridad. En tanto, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, defendió las herramientas solicitadas por el Ejecutivo y señaló que algunas reformas buscan agilizar los procedimientos judiciales y reducir audiencias que considera innecesarias.

FOTO: La primera edición de la ExpoSeguridad Rosario.

La ExpoSeguridad continúa este jueves con actividades abiertas al público. La agenda incluye paneles sobre reformas legislativas y judiciales, sistema penitenciario, tecnología aplicada a la seguridad y desarrollo económico. También funciona la Feria de Exposiciones Ciudad Segura, con la participación de organismos estatales, empresas e instituciones privadas que presentan equipamiento y soluciones vinculadas al sector.