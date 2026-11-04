Acosaba a una menor por redes, viajó a Ushuaia e intentó secuestrarla en el colegio: fue detenido

Un joven de 22 años, que había viajado desde Buenos Aires hasta Ushuaia, intentó raptar a una niña de 12 años a la que acosaba por redes sociales. El incidente ocurrió cuando la menor regresaba a su escuela, donde el agresor la interceptó, la sujetó del brazo e intentó besarla mientras le decía: "Mi amor, vení conmigo". La víctima logró escapar con la ayuda de sus compañeros y se refugió en el colegio.

El agresor, identificado como Francisco Álvarez Ruiz, la persiguió hasta el establecimiento educativo, donde destrozó a patadas una puerta de vidrio antes de ser detenido. Este individuo había sido denunciado en junio por la familia de la menor debido a los contactos que mantenía con ella a través de distintas plataformas digitales.

A la causa por grooming, investigada por el juez Nicolás Barone, se sumaron los delitos de tentativa de rapto y daños, a raíz de los hechos ocurridos el martes en las inmediaciones del Colegio Integral de Educación Ushuaia (CIEU), en Tierra del Fuego.

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Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió cerca de las 13.40, cuando la estudiante regresaba al colegio junto a varios compañeros después del almuerzo. En la intersección de las calles Perito Francisco Moreno y Eduardo Daniel Iribarne, Álvarez Ruiz apareció sorpresivamente y se interpuso en el camino de la menor. Luego, la sujetó del brazo y del hombro e intentó besarla, a pesar de que ella se resistía y le pedía que la soltara. "Mi amor", "Vamos, vamos" y "Vení conmigo" fueron algunas de las frases que pronunció el sospechoso mientras intentaba llevarse a la niña.

La intervención de sus compañeros fue clave para evitar que el joven concretara su propósito. Uno de los alumnos se interpuso entre el agresor y la víctima, mientras otra estudiante comenzó a gritar para pedir ayuda. En medio de la situación, la menor logró soltarse y corrió hacia el colegio para ponerse a salvo. Sus compañeros también ingresaron al establecimiento, perseguidos por Álvarez Ruiz, quien intentó entrar detrás de ellos. Las autoridades de la escuela le impidieron el acceso. Sin embargo, el joven reaccionó violentamente y destrozó a patadas una de las puertas vidriadas de doble hoja del ingreso.

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Ushuaia. Grooming y violencia en una escuela. Conoció por redes a una nena de 13 y le dijo: “te voy a ir a buscar para que nos vayamos juntos”. Viajó desde Buenos Aires y cumplió. La nena se metió en el colegio y quiso seguirla rompiendo la puerta. Está preso y será indagado hoy https://t.co/VYfyXPvnd3 — Diego G (@gabrielediego) November 4, 2026

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La secuencia fue registrada en un video. En las imágenes se observa cómo el sospechoso introduce una mano por la abertura que había provocado en el vidrio y alcanza a accionar el picaporte, mientras un docente intenta impedirle el paso. En medio del episodio, Álvarez Ruiz llegó hasta el hall central del establecimiento, donde exigió hablar con el padre de la víctima. "Quiero hablar con el señor (NdR.: por el padre de la víctima)", dijo, según reconstruyeron los investigadores. Minutos después, efectivos de la Policía provincial llegaron al lugar y procedieron a detenerlo.

El intento de rapto no fue el primer episodio que involucró a Álvarez Ruiz con la menor. Tras su detención, el padre de la víctima recordó que en junio pasado había presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción N° 3 del Distrito Judicial Sur, debido a los contactos que el sospechoso mantenía con su hija a través de medios digitales. Según consta en la investigación, pese a esa presentación judicial, el joven continuó intentando comunicarse con la niña mediante distintos perfiles en redes sociales y líneas telefónicas que cambiaba para evitar ser rastreado.

Hasta este miércoles, Álvarez Ruiz permanecía detenido de manera preventiva, a la espera de ser sometido a una pericia psiquiátrica. Además, los investigadores debían analizar el contenido del teléfono celular que le secuestraron al momento de su captura.