¿Desde dónde vas a ver al Papa León XIV en Córdoba? Los cuatro lugares para acompañarlo

La visita del papa León XIV a Córdoba tendrá cuatro puntos principales desde donde los fieles podrán acompañarlo este martes 10 de noviembre. Desde la misa en el predio de FAdeA hasta su paso por el centro de la ciudad, habrá distintas alternativas para quienes quieran verlo y participar de las actividades.

La organización prevé operativos especiales de transporte, restricciones al tránsito y sectores destinados al público. Por eso, una de las principales recomendaciones es elegir con anticipación dónde ubicarse y llegar con tiempo.

1. FAdeA: la misa y la vigilia joven

La primera opción es el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). El lunes 9 abrirá sus puertas a las 18 y, desde las 19, se realizará la vigilia joven.

El martes 10, a las 10, León XIV celebrará una misa y recorrerá el lugar en Papamóvil.

Para llegar habrá colectivos especiales y gratuitos desde dos puntos: Rodríguez del Busto, en la zona norte, y Nores Martínez con Concepción Arenal, en la zona sur.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que desde las paradas hasta el predio habrá que caminar entre 15 y 40 minutos. Quienes se trasladen en auto también deberán recorrer varios kilómetros a pie.

El acceso requiere inscripción previa.

2. El recorrido del Papamóvil por el centro

La segunda alternativa es esperar el paso del Pontífice por las calles de Córdoba, después de la misa en FAdeA.

El recorrido comenzará por avenida Colón, a la altura del 1300, y continuará por General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen. Los fieles podrán ubicarse a lo largo de ese trayecto para saludarlo.

La recomendación es elegir un solo punto y llegar temprano. Avenida Colón estará totalmente cortada al tránsito desde las 7 de la mañana del martes.

De acuerdo con el cronograma previsto, el paso del Papamóvil por el recorrido está estimado para después de la misa, alrededor de las 11.45.

3. El Arzobispado: saludo desde el balcón y pantallas gigantes

La tercera opción será el sector del Arzobispado, ubicado en Hipólito Yrigoyen 98. Desde allí, León XIV saldrá al balcón para saludar a los cordobeses.

El público podrá distribuirse a lo largo de avenida Hipólito Yrigoyen, hasta Plaza España. En ese sector se instalarán pantallas gigantes para seguir en vivo las distintas actividades de la visita papal.

El ingreso para los asistentes será desde Plaza España.

4. Plaza San Martín: el encuentro en la Catedral

La cuarta alternativa es Plaza San Martín. A las 15.15, el Papa participará de un encuentro en la Catedral con sacerdotes y miembros de la Iglesia.

La actividad no será abierta al público, pero los fieles podrán acompañar su presencia desde la plaza, detrás de las vallas dispuestas para organizar el operativo.

El acceso peatonal previsto será por calle Buenos Aires.

Recomendaciones para acompañar la visita del Papa

La jornada estará marcada por una importante movilización de personas, cortes de tránsito y posibles demoras. Por eso, las autoridades y la organización recomiendan planificar el traslado con anticipación.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

-Elegir un solo lugar para seguir la visita.

-Salir con mucha anticipación.

-Llevar agua para mantenerse hidratado.

-Usar calzado cómodo, especialmente por las caminatas previstas.

-Tener en cuenta los cortes de tránsito y las restricciones de circulación.