Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy miércoles 4 de noviembre.
El sorteo número 26605 de la quiniela nocturna se realizó el miércoles 4 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 0152, que se interpreta como "A primera (Madre e hijo)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26605 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el miércoles 4 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 0152, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Madre e hijo).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0152
2° 7723
3° 1732
4° 2455
5° 3236
6° 0907
7° 1393
8° 4062
9° 1810
10° 3670
11° 4545
12° 3371
13° 6557
14° 2422
15° 6286
16° 3531
17° 9520
18° 7953
19° 6678
20° 7990
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26605 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 4 de noviembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 0152.
¿Qué significa el número 0152?
Se interpreta como "A primera (Madre e hijo)".
¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los resultados de los 20 números ganadores.