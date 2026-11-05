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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este jueves 5 de noviembre

Este jueves 5 de noviembre, la temperatura en CABA oscilará entre 14° y 27°. Se espera un cielo despejado y condiciones ideales para disfrutar del día al aire libre.

05/11/2026 | 00:06Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico para el jueves 5 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA se presenta con un cielo despejado. La temperatura actual es de 15°, con una sensación térmica de 15°. La humedad se encuentra en un 74%, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el oeste, con una presión atmosférica de 1011 hPa.

El clima hoy jueves 5 de noviembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 14° y una máxima de 27°. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, con un cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvia. La humedad y el viento se mantendrán en niveles agradables, lo que contribuirá a un día placentero.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA traerán algunas variaciones en el clima. Para el viernes 6 de noviembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 27°, con probabilidad de lluvias ligeras. El sábado 7 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 11° y 18°, también con lluvias ligeras. El domingo 8 de noviembre, el clima mejorará con un cielo despejado, con mínimas de 12° y máximas de 18°. Para el lunes 9 de noviembre, se anticipa un día soleado, con mínimas de 14° y máximas de 21°. Finalmente, el martes 10 de noviembre, el clima será más nublado, con mínimas de 16° y máximas de 22°.

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