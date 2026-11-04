Lizy Tagliani se pronunció sobre la difícil vida de las personas trans tras un ataque transfóbico
La conductora y artista recordó los momentos más difíciles de su infancia y adolescencia.
FOTO: Lizy Tagliani y un angustiante descargo sobre las vidas de las personas trans.
La conductora y artista Lizy Tagliani realizó un angustiante descargo en sus redes sociales sobre las dificultades en la vida de las personas transgénero y transexuales, luego del ataque transfóbico ocurrido en el barrio porteño de Palermo, donde un grupo de jóvenes agredió física y verbalmente a trabajadoras sexuales.
El grupo de agresores atacó a golpes a las mujeres trans en los bosques de Palermo, las persiguió y les arrojó distintos objetos durante un episodio que quedó registrado en videos difundidos por los propios agresores en redes sociales.
En este contexto, Lizy contó: "Vivir es un derecho, cada uno vive como puede, quiere o lo dejan. Allá por el 86 sabía escapar de las piedras y los golpes, aprendí a anular los gritos e insultos. Sabía en qué galería de Adrogué meterme para que no me encontraran las patotas. Supe cómo contestar y cómo escabullirme del peligro constante que generaba ser yo”.
“Ya me había sentido culpable antes porque, según mi abusador, a los 5 años lo desperté de su siesta tocándolo. Sí, yo a los 5 años. A los 12, ya me sentía culpable porque avergonzaba a algunos padres de amiguitos por ser muy maricón. A los 15, por no haber nacido mujer y festejar mis 15. A los 18, por no tener un novio que me llevara de la mano a tomar un helado. A los 24, porque una mala praxis me pudrió las tetas y casi me llevó a la muerte”, continuó.
En línea, continuó: "Por sobrevivir, por intentar ser feliz a mi manera. Poco a poco fui logrando encontrar mi lugar, siempre tuve momentos de felicidad que anestesiaban y calmaban las heridas. Ahora estoy plena. Pero toda esa culpa se te hace callo, me sorprende que aún hoy siga cargándose a personas que tratan de respirar como pueden antes de que alguien decida que tu vida no vale nada".
"No puede ser un juego atrapar vidas y hacer con ellas lo que te dé la gana", cerró.
Lectura rápida
¿Qué sucedió recientemente en Palermo?
Un grupo de jóvenes atacó a trabajadoras sexuales trans, agrediéndolas física y verbalmente.
¿Quién se pronunció sobre este hecho?
La conductora y artista Lizy Tagliani realizó un descargo en sus redes sociales.
¿Cuándo ocurrió el ataque?
El ataque transfóbico tuvo lugar en el barrio porteño de Palermo.
¿Qué reflexionó Lizy sobre su infancia?
Recordó momentos difíciles de su niñez, incluyendo sentimientos de culpa y discriminación.
¿Cuál fue el mensaje final de Lizy?
Enfatizó que no debe jugarse con la vida de las personas y su derecho a vivir.
[Fuente: Noticias Argentinas]