Lizy Tagliani se pronunció sobre la difícil vida de las personas trans tras un ataque transfóbico

FOTO: Lizy Tagliani y un angustiante descargo sobre las vidas de las personas trans.

La conductora y artista Lizy Tagliani realizó un angustiante descargo en sus redes sociales sobre las dificultades en la vida de las personas transgénero y transexuales, luego del ataque transfóbico ocurrido en el barrio porteño de Palermo, donde un grupo de jóvenes agredió física y verbalmente a trabajadoras sexuales.

El grupo de agresores atacó a golpes a las mujeres trans en los bosques de Palermo, las persiguió y les arrojó distintos objetos durante un episodio que quedó registrado en videos difundidos por los propios agresores en redes sociales.

En este contexto, Lizy contó: "Vivir es un derecho, cada uno vive como puede, quiere o lo dejan. Allá por el 86 sabía escapar de las piedras y los golpes, aprendí a anular los gritos e insultos. Sabía en qué galería de Adrogué meterme para que no me encontraran las patotas. Supe cómo contestar y cómo escabullirme del peligro constante que generaba ser yo”.

“Ya me había sentido culpable antes porque, según mi abusador, a los 5 años lo desperté de su siesta tocándolo. Sí, yo a los 5 años. A los 12, ya me sentía culpable porque avergonzaba a algunos padres de amiguitos por ser muy maricón. A los 15, por no haber nacido mujer y festejar mis 15. A los 18, por no tener un novio que me llevara de la mano a tomar un helado. A los 24, porque una mala praxis me pudrió las tetas y casi me llevó a la muerte”, continuó.

En línea, continuó: "Por sobrevivir, por intentar ser feliz a mi manera. Poco a poco fui logrando encontrar mi lugar, siempre tuve momentos de felicidad que anestesiaban y calmaban las heridas. Ahora estoy plena. Pero toda esa culpa se te hace callo, me sorprende que aún hoy siga cargándose a personas que tratan de respirar como pueden antes de que alguien decida que tu vida no vale nada".

"No puede ser un juego atrapar vidas y hacer con ellas lo que te dé la gana", cerró.