Rosario busca 50 donantes de sangre por día: "No tenemos que esperar una convocatoria solidaria"

La Municipalidad de Rosario lanzó una nueva campaña para promover la donación voluntaria y habitual de sangre, con el objetivo de alcanzar los 50 donantes diarios que necesita el sistema público de salud. La iniciativa tendrá una nueva colecta este viernes 6 de noviembre y apunta a que más personas se acerquen a donar sin esperar una convocatoria ante una emergencia o un paciente internado.

El coordinador de la Red Municipal de Hemoterapia, el doctor Enrique Crochet, explicó que la ciudad cuenta con una importante respuesta solidaria, pero remarcó la necesidad de generar un compromiso sostenido. "Lo que nosotros queremos hacer es concientizar a nuestra población y tratar de visualizar que no tenemos que esperar esa convocatoria solidaria", sostuvo. En ese sentido, planteó que quienes estén en condiciones de donar deberían hacerlo una, dos o tres veces al año.

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?? ROSARIO BUSCA ALCANZAR LOS 50 DONANTES DE SANGRE DIARIOS: "NO TENEMOS QUE ESPERAR UNA CONVOCATORIA SOLIDARIA" La Municipalidad de Rosario impulsa una campaña para promover la donación voluntaria y habitual de sangre. El objetivo es alcanzar los 50 donantes diarios. https://t.co/DOMG4P5yyC — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 4, 2026

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Crochet señaló que la donación habitual permitiría garantizar las prestaciones de todo el sistema público de salud, que cada vez realiza prácticas de mayor complejidad y, por lo tanto, requiere más componentes sanguíneos. "Si todas las personas que están aptas para donar sangre se acercan una, dos, tres veces al año, nosotros le podemos dar cobertura a todo el sistema de salud público", afirmó.

Por su parte, Wanda Bug, coordinadora de Bancos de Sangre de la Municipalidad, destacó que la modalidad voluntaria también permite mejorar la seguridad de las transfusiones. "Es una forma de ayudarnos a tener más donaciones día a día y nos asegura un hemocomponente de mayor calidad que va a recibir el paciente", explicó. Además, señaló que este sistema evita que los familiares de personas internadas deban salir a buscar donantes en momentos difíciles.

Bug remarcó que los estudios respaldan la importancia de este modelo y expresó cuál es el objetivo de las autoridades sanitarias: "La sangre es muchísimo más segura cuando la gente dona voluntariamente, altruistamente, solidariamente. Lo que queremos y apuntamos es tener 100% de donantes voluntarios en Rosario". También consideró que es una meta posible de alcanzar con mayor participación de la comunidad.

Quienes quieran donar pueden acercarse al área de donación del CEMAR (San Luis 2020), al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y al Hospital Roque Sáenz Peña, entre otros efectores, en los horarios habilitados, generalmente durante la mañana. En tanto, la nueva colecta municipal se realizará este viernes 6 de noviembre. La convocatoria busca sumar donantes habituales para garantizar que haya sangre disponible cuando los pacientes la necesiten.

Informe de Julián Maragliano.