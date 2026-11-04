El sobreprecio que paga Milei por Estados Unidos

Por Sergio Suppo

Javier Milei obtuvo un rédito político importante de su alineamiento con Donald Trump. Sería un error desconocerlo. Pero también sería un error suponer que aquellos beneficios vuelven irrelevante cualquier costo futuro. La victoria demócrata en las elecciones legislativas estadounidenses obliga a revisar una apuesta que confundió demasiadas veces la relación con una potencia con la identificación personal con su presidente.

Milei eligió una diplomacia de presidentes y también de candidatos. Su política exterior fue más allá de una definición de cercanía con Estados Unidos o de afinidad con el Partido Republicano: hizo de Trump una referencia propia y participó de su disputa política. Esa decisión tuvo resultados concretos. Ahora empieza a mostrar sus riesgos.

La cercanía abrió interlocutores y alimentó expectativas de inversiones en sectores estratégicos, desde el petróleo y el gas de Vaca Muerta hasta la minería en las provincias cordilleranas. Conviene distinguir, sin embargo, los anuncios de los desembolsos y los proyectos de las inversiones efectivamente realizadas. Tampoco corresponde atribuir a una sola relación personal todo el interés que despiertan esos recursos ni el régimen legal dispuesto para atraer capitales.

El beneficio más contundente estuvo en otro lado: el respaldo financiero estadounidense durante la tensión cambiaria de 2025. El Tesoro, conducido por Scott Bessent, compró pesos y anunció un acuerdo de intercambio de monedas por hasta 20.000 millones de dólares. Fue una intervención extraordinaria, aunque la asistencia de Washington a países en crisis tenía antecedentes. investing.com

Su efecto excedió al mercado. El apoyo de Trump contribuyó a transmitir que Milei conservaba un sostén externo poderoso cuando atravesaba un momento político delicado. Después de la derrota bonaerense de septiembre de 2025, el oficialismo logró un triunfo nacional en octubre y una victoria ajustada en la provincia de Buenos Aires. No hay una explicación única para ese resultado, pero sería difícil excluir de ese análisis el alivio financiero y la señal política que llegaron desde Washington.

Hasta allí, la apuesta había rendido.

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El problema aparece cuando un gobierno convierte ese vínculo en una pertenencia partidaria ajena. Milei no se limitó a cultivar una buena relación con Trump: intervino en la confrontación estadounidense y agravió a los demócratas. No es el único mandatario que hace campaña fuera de su país. Que la práctica se haya extendido no la vuelve prudente.

Los demócratas recuperaron el control de las dos cámaras del Congreso. No ganaron la presidencia, que volverá a disputarse en 2028, pero el nuevo equilibrio legislativo reducirá desde enero el margen de maniobra de Trump. El impacto político de la derrota ya está presente; sus consecuencias institucionales se desplegarán con la nueva composición parlamentaria. investing.com

Para la Argentina surge una pregunta concreta: si durante la campaña electoral de 2027 reapareciera una situación de incertidumbre cambiaria, ¿seguiría disponible aquel salvavidas estadounidense?

Hoy no hay una respuesta responsable y definitiva. La derrota republicana no anula automáticamente los instrumentos de asistencia ni convierte cada eventual decisión del Tesoro en una votación del Congreso. Pero tampoco permite presumir que el respaldo conservará las mismas condiciones políticas. La voluntad de la Casa Blanca, los controles legislativos y los intereses estadounidenses formarán parte de cualquier decisión.

Ese es el sobreprecio al que se expone Milei: haber agregado a una relación estratégica los costos de su militancia en la interna de otro país.

La experiencia de Carlos Menem ofrece un contraste útil. Su alineamiento con Estados Unidos pudo continuar cuando la presidencia pasó del republicano George H. W. Bush al demócrata Bill Clinton. Hubo una adaptación que permitió sostener el vínculo más allá del cambio de partido. Una relación entre Estados necesita esa capacidad de continuidad.

Si dentro de dos años los demócratas recuperaran también la Casa Blanca, los agravios de Milei podrían complicar la interlocución. Es una hipótesis, no una consecuencia inevitable. Los países negocian por intereses y tienen recursos diplomáticos para superar diferencias. Pero no hay una ventaja evidente en obligar a la Argentina a reparar puentes que su propio presidente decidió deteriorar.

Trump seguirá teniendo poder y buscará conservar la iniciativa. La derrota, sin embargo, modifica el escenario sobre el que Milei construyó parte de su estrategia.

El desafío del Presidente será demostrar que puede preservar los beneficios de la relación con Estados Unidos aun cuando su aliado pierda capacidad de decisión. Porque la Argentina necesita vínculos que duren más que una buena elección de Trump.

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