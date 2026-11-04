Milei faltó a la apertura de la Cumbre Iberoamericana y se reunió con Santiago Abascal en Madrid

El presidente Javier Milei llegó a Madrid, pero no participó de la apertura de la XXX Cumbre Iberoamericana ni de la tradicional foto de familia junto a los jefes de Estado, el rey Felipe VI, la reina Letizia y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

En cambio, su primera actividad en territorio español fue un encuentro con Santiago Abascal, líder del partido Vox y uno de sus principales aliados políticos en Europa. La reunión se produjo en el marco de una visita oficial con una agenda acotada, que continuará este jueves con la participación del mandatario argentino en la sesión plenaria de la cumbre.

La ausencia de Milei en las actividades inaugurales sorprendió a los organizadores y, especialmente, a la Casa Real española, que esperaba su presencia tanto en la fotografía oficial como en la cena de gala ofrecida por los reyes en el Palacio Real.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La reunión con Abascal y el trasfondo electoral español

Milei recibió a Abascal después de las 22.30 de España, en un encuentro que tuvo una fuerte lectura política. El Gobierno difundió una fotografía de ambos dirigentes, en la que se los observa sonrientes y con los pulgares hacia arriba.

La reunión se concretó después de que el líder de Vox no pudiera encontrarse con el Presidente durante su anterior viaje a España, realizado entre el 19 y el 21 de octubre, porque estaba abocado a una gira de campaña electoral.

El contexto político le dio una relevancia particular al encuentro: Abascal será candidato en las elecciones anticipadas del próximo 29 de noviembre, en las que tendrá como principal competidor al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

/Inicio Código Embebido/

El Presidente Javier Milei se reunió en Madrid con el Diputado y Candidato a Presidente, Santiago Abascal. https://t.co/Upyzyks6n4 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 4, 2026

/Fin Código Embebido/

El vínculo entre Milei y Sánchez atraviesa un período de tensión, marcado por los fuertes cruces políticos y las diferencias entre ambos dirigentes.

La ausencia en la gala de los reyes

El mandatario argentino tampoco participó de la cena de gala organizada por Felipe VI y Letizia en el Palacio Real de Madrid. Desde Presidencia señalaron que esa actividad no estaba contemplada en la agenda oficial de Milei, sin brindar mayores explicaciones.

En la ceremonia estuvieron presentes otros referentes políticos de la región, entre ellos el chileno José Antonio Kast, el boliviano Rodrigo Paz, el hondureño Nasry Asfura y la costarricense Laura Fernández. También participó Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien había impulsado la presencia del mandatario argentino en la cumbre.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Milei había aterrizado en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz a las 16.28, hora local, a bordo del avión presidencial ARG-01. Lo acompañaron el canciller Pablo Quirno y otros integrantes de la comitiva oficial.

Pese a que ya se encontraba en Madrid cuando se realizó la fotografía institucional, el Presidente no se presentó en el Teatro Real, donde los demás mandatarios fueron recibidos por los reyes y Pedro Sánchez.

Sin audiencia prevista con Felipe VI

Según la información difundida por la delegación argentina, no estaban previstas reuniones bilaterales ni audiencias con el rey Felipe VI ni con representantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

El Gobierno también negó haber solicitado una reunión con el monarca español. De esta manera, la agenda de Milei quedó concentrada en su participación en la cumbre y en el encuentro político con Abascal.

Cómo sigue la agenda de Milei en España

La actividad central del Presidente será este jueves 5 de noviembre, cuando participe de la sesión plenaria de jefes de Estado y de Gobierno de la Cumbre Iberoamericana, prevista para las 5 de la mañana, hora argentina, en la Galería de las Colecciones Reales.

En esa instancia estará frente a frente con Pedro Sánchez, en un encuentro institucional que se desarrollará en medio de la tensión política entre ambos gobiernos.

Una vez finalizada la actividad, el avión presidencial ARG-01 emprenderá el regreso a la Argentina a las 17, con una escala técnica en las Islas Canarias. El arribo al país está previsto para el viernes 6 de noviembre a las 7.30.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/