Tasas viales: la Sociedad Rural de Rosario reclamó que los fondos "vayan a cajas especiales"

La Sociedad Rural de Rosario salió con los tapones de punta contra los municipios y comunas por el costo de las tasas destinadas al mantenimiento de los caminos rurales. La entidad denunció aumentos desmedidos, falta de transparencia y servicios que no están a la altura de lo que pagan los productores.

Bajo la consigna "el campo exige transparencia y servicios", la rural reclamó que se informe cuánto se recauda, cómo se utilizan esos fondos y qué contraprestación reciben los contribuyentes. Así lo explicó su vicepresidenta, Soledad Aramendi, en diálogo con Cadena 3.

"Se exige transparencia y concreción de servicios, concreción de obras en un año de lluvias que se nos viene, con El Niño, y además en una realidad diaria donde es imprescindible poder mantener y sostener los caminos a lo largo del tiempo", señaló Aramendi.

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La dirigente remarcó la importancia de la organización de los productores y de sentarse a negociar con las autoridades locales: "La unión de los productores, la organización, el asesoramiento, sentarse en la comuna, en el municipio, a negociar, a conversar, a charlar y a hacer las exigencias correspondientes tanto en lo que se recauda, en qué se gasta y en qué obras se llevan adelante es imprescindible. El trabajo público-privado es imprescindible y los productores entiendan que la unión hace la fuerza".

En ese sentido, la ruralista planteó que los recursos de las tasas de los caminos rurales deben administrarse de manera diferenciada: "Estos recursos de las tasas de los caminos rurales deben ir en cajas especiales, no en las cajas de los recursos generales, sino en cajas especiales para poder administrarlos para las obras correspondientes".

"Se necesita el trabajo público-privado porque el productor sabe perfectamente dónde están los problemas, cuáles son las obras necesarias, qué obras se necesitan y poder controlar las mismas", agregó la vicepresidenta de la Sociedad Rural de Rosario.

Informe de Federico Aguer.