Qué deben saber los ahorristas de cara al próximo año electoral: los criterios de Damián Di Pace

¿A qué responde la reciente suba del riesgo país en la Argentina: a factores externos, al contexto local o a una combinación de ambos?

Es una combinación de factores. Por un lado, la fuerte depreciación del real en Brasil tras las elecciones devaluó esa moneda en 48 horas, volviendo a Brasil más barato y a la Argentina más cara. Esto afectó severamente el valor de los activos argentinos y el flujo comercial en reales de nuestro principal socio. Por otro lado, la geopolítica internacional y los conflictos en el estrecho de Ormuz impulsaron la inflación mundial y las tasas de interés. A esto se suma la volatilidad previa a las elecciones en los Estados Unidos, aunque el frente brasileño tuvo un impacto directo y más pernicioso sobre nuestros activos.

De cara al próximo año electoral, ¿cómo incide la incertidumbre política en las expectativas de los inversores?

Si la política argentina vuelve a mirar por el espejo retrovisor hacia recetas pasadas como el cepo cambiario, la regulación de precios, la ley de alquileres o las expropiaciones, el mercado reaccionará con un estallido del riesgo país. El inversor busca continuidad del ciclo económico sin giros drásticos. Por ello, la inversión privada se orientará hacia los bienes transables y no al consumo doméstico. Además, las empresas ya están elaborando sus presupuestos sabiendo que no habrá inyecciones de gasto público o estímulos estatales extraordinarios.

¿Considera que habrá algún tipo de "plan platita" electoral y qué evaluación hace de la suspensión de embargos a las pymes por parte de ARCA?

Descarto de plano un "plan platita" basado en emisión monetaria o transferencias discretas a las provincias. En cuanto a la suspensión de embargos dispuesta por ARCA, me parece una medida sumamente razonable. En un escenario recesivo y de ruptura en la cadena de pagos, los embargos impedían a las pymes abonar a sus proveedores o pagar salarios, arrojándolas a financiarse en cuevas a tasas inviables. Proteger la liquidez del contribuyente que generará los ingresos futuros es una decisión lógica, más aún cuando la recaudación fiscal venía mostrando incrementos.

Pese al crecimiento de la recaudación, se observa el cierre de muchas empresas. ¿Por qué se da este fenómeno y qué recomienda a las pymes que atraviesan esta recesión?

Es un proceso de ordenamiento tras quince años de protección de mercado, crédito subsidiado e inflación que aceleraba el consumo. Al abrirse el mercado, caer la demanda y eliminarse las distorsiones, las pymes deben competir en condiciones normales. Las más afectadas son aquellas sobreexpuestas al consumo urbano doméstico. A los empresarios les sugiero no cerrar de manera intempestiva toda la estructura: lo conveniente es reestructurar o cerrar las sucursales deficitarias y resistir, porque quienes logren superar este ciclo de ajuste saldrán enormemente fortalecidos en el mercado.

Frente a la promesa oficial de que la economía se impondrá a la política sin volatilidad, ¿cuál es su visión sobre la evolución del mercado el año próximo?

Es muy difícil escapar a la volatilidad en un año electoral porque los agentes económicos operan bajo un alto grado de incertidumbre. A diferencia de otros ciclos donde el gasto público dinamizaba la inversión y las empresas "pagaban por ver" apostando por adelantado, hoy la postura dominante es "primero veo, después pago". Ese cambio de actitud de los inversores privados hará que el próximo año sea complejo y de lenta recuperación.

Ante un riesgo país elevado que dificulta el crédito privado, ¿qué mecanismos o alivios fiscales deberían implementarse para dinamizar el sector productivo?

Como una reforma tributaria estructural será lenta y no se podrá bajar la presión impositiva de inmediato, una medida de alto impacto sería eliminar el sistema de percepciones y retenciones anticipadas. Eso aliviaría de inmediato el flujo financiero de las pymes al no cobrarles impuestos por adelantado sobre ventas no realizadas. Asimismo, es clave profundizar esquemas de incentivos como el RIGI II para sectores estratégicos como las energías renovables y la economía del conocimiento, que ya representa el tercer complejo exportador del país con 10.000 millones de dólares anuales.

¿Cuál es el potencial que atribuye a la minería dentro de los grandes motores exportadores de la Argentina?

La minería tiene un potencial de desarrollo inmenso ante la demanda global de cobre, litio y minerales raros para la transición energética, semiconductores y centros de datos de inteligencia artificial. Aunque Argentina posee dos de las 25 reservas de oro más grandes del mundo y figura entre los diez mayores productores de plata, históricamente no explotó la actividad de forma intensiva como Chile o Perú. Herramientas como el RIGI permiten atraer capitales e incentivar el agregado de valor local a la producción minera.

¿Qué reformas institucionales considera prioritarias para consolidar la transición hacia una economía de mercado y evitar los vaivenes políticos?

La reforma más importante que aún debe encarar el país es otorgarle independencia institucional al Banco Central a través de la modificación de su Carta Orgánica. Esto es lo que hicieron casi todos los países de América Latina hace tres décadas —incluso gestiones de izquierda como la de Lula en Brasil— para blindar la moneda y lograr una inflación de un solo dígito sin importar el color político del gobierno de turno. La macroeconomía requiere anclas fiscal, monetaria y cambiaria previsibles que trasciendan las gestiones.

¿Qué criterios de inversión o resguardo de capital sugeriría aplicar a los pequeños ahorristas en este escenario económico y electoral?

Sin dar consejos directos, comparto las decisiones que tomo a título personal: en dólares, tener las divisas paradas en el banco o en el colchón implica perder rendimiento. Una opción atractiva son las Obligaciones Negociables (ON) de empresas energéticas consolidadas como YPF o Pan American Energy, que rinden cerca del 7% en dólares apoyadas en una demanda global firme.

En pesos, para quien busca cobertura frente a la inflación y temor a la volatilidad cambiaria, resulta conveniente un esquema mixto mediante instrumentos ajustables por UVA o fondos comunes de inversión en pesos de buen rendimiento.

En acciones globales (CEDEARs), recomiendo cautela con las empresas vinculadas a la Inteligencia Artificial. Un Congreso estadounidense con mayor regulación sobre el sector o un eventual alza en las tasas de interés de la Reserva Federal podrían desacelerar los rendimientos de esas tecnológicas.

Para finalizar la entrevista, ¿podría recomendarnos un libro, una película o una serie?

En cine, recomiendo "Volver al futuro", por su mirada positiva sobre la adopción tecnológica y su capacidad de anticipar el presente. En literatura, sugiero mi nuevo libro, "El futuro de las pymes", y la obra "El economista camuflado", de Tim Harford, que aborda la economía como un intercambio de información y energía para tomar mejores decisiones. Finalmente, en series destaco el documental sobre Rafael Nadal, un testimonio inspirador de resiliencia y superación que refleja el espíritu del emprendedor frente a la adversidad.

Entrevista de Sergio Suppo.