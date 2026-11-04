Moria Casán se entera al aire del juicio de su hija Sofía Gala contra Google por contenido pornográfico

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- Moria Casán se enteró, durante la transmisión de su programa, de que su hija, Sofía Gala, inició un juicio contra el principal buscador por vincularla con sitios de contenido para adultos y, en este contexto, la diva preguntó: "¿Mi hija está en un sitio porno?".

La diva conversaba con el abogado Martín Leguizamón sobre otros ejes cuando el abogado ejemplificó: "Como el caso de Sofía". Tras un intercambio, el letrado continuó: "El juicio contra Google". En tanto, Moria repreguntó: "¿Qué le pasó a Sofía?".

"Hace tiempo que está el juicio en movimiento por vincularla con sitios pornográficos", añadió Leguizamón, a lo que Moria contestó: "¡Asombro! Me entero ahora. ¿Eso lo tenía usted, doctor? Cuénteme lo que le pasó a mi hija. ¿Está en un sitio porno? ¡Mira tú!".

"Exactamente. Pronto vas a tener la sentencia; en este momento se está redactando", remató el abogado. Ante esto, la diva se refirió directamente a Gala: "¡Ay, hija! No sabía esto, no me lo contaste. Te amo".

"Me entero de las cosas mías en la tele", apuntó la "Lengua Karateka". Ya en tono de broma, Moria ironizó: "¿Está por solucionarse, hay dinero de retribución y pudimos monetizar, doctor?".

Por último, el letrado explicó que las acciones se iniciaron antes de la pandemia por COVID-19 y que el hecho "causó mucho daño con cierta información", por lo que "la Cámara Civil fue muy dura en ese tema y logramos una sentencia histórica".