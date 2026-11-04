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River Plate y otros clubes exigen que Nicolás Ramírez no los dirija más

El presidente del "Millonario" reveló el pedido a AFA y hay otros dos equipos que tomaron la misma medida.

04/11/2026 | 20:25Redacción Cadena 3

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River y otros dos equipos no quieren que Ramírez vuelva a dirigirlos.

FOTO: River y otros dos equipos no quieren que Ramírez vuelva a dirigirlos.

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Buenos Aires, 4 noviembre (NA) - Tras la declaración del presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, quien solicitó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que el árbitro Nicolás Ramírez no vuelva a dirigir al "Millonario", se ha confirmado que otros dos clubes, Huracán e Independiente Rivadavia de Mendoza, han realizado solicitudes similares.

Ambos equipos han argumentado que se sienten perjudicados en su desempeño deportivo cada vez que Ramírez está a cargo de sus partidos. Esta situación ha generado un clima de tensión en el ámbito futbolístico, donde las decisiones arbitrales son constantemente cuestionadas.

Nicolás Ramírez fue el árbitro en el Superclásico más reciente, en el que River expresó su descontento por varias decisiones, incluyendo una expulsión de Leandro Paredes, un penal no sancionado a Nicolás Otamendi, y la anulación de tarjetas rojas a Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, entre otros fallos polémicos.

En la próxima fecha del Torneo Clausura, Ramírez no estará presente debido a una intervención quirúrgica programada para el 5 de noviembre, por lo que estará de licencia. Esto ha llevado a los clubes a esperar una respuesta de la AFA sobre sus reclamos antes de su regreso a la actividad.

La Dirección Nacional de Arbitraje, por su parte, ha calificado la actuación de Ramírez en el Boca - River como "muy buena y positiva", lo que complica la posibilidad de que la AFA tome medidas en su contra tras su recuperación.

En los próximos días, se espera que la AFA se pronuncie sobre las solicitudes de River, Huracán e Independiente Rivadavia, y se determine si Ramírez podrá dirigir nuevamente a estos tres equipos. Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial sobre esta controversia.

Lectura rápida

¿Qué clubes han solicitado que Nicolás Ramírez no los dirija?
River Plate, Huracán e Independiente Rivadavia de Mendoza han hecho esta solicitud a la AFA.

¿Por qué piden que no los dirija?
Argumentan que se sienten perjudicados futbolísticamente cada vez que Ramírez arbitra sus partidos.

¿Qué sucedió en el último Superclásico?
Ramírez fue criticado por decisiones arbitrales, incluyendo una expulsión y un penal no sancionado.

¿Qué hará Ramírez próximamente?
No dirigirá en la próxima fecha debido a una intervención quirúrgica programada.

¿Cuál es la postura de la Dirección Nacional de Arbitraje?
Calificó la actuación de Ramírez en el Superclásico como "muy buena y positiva".

[Fuente: Noticias Argentinas]

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