Bullrich le respondió a Cristina por las elecciones en Estados Unidos: "Freedom is beautiful"

La líder de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, le contestó con ironía a la expresidenta Cristina Kirchner, quien utilizó la frase "Beautiful morning" para celebrar el triunfo de los demócratas en las elecciones legislativas de Estados Unidos.

"Freedom is beautiful", le contestó la senadora a Cristina que cumple prisión domiciliaria por la Causa Vialidad en su departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

En contraposición, desde el kirchnerismo respaldaron la publicación de la exjefa de Estado. Tal es el caso de la exintendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que acompañó una imagen con un sticker "I VOTED".

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Freedom is beautiful. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 4, 2026

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En cuanto a la reacción del Gobierno nacional, el asesor político del presidente, Santiago Caputo, planteó: "A medida que se analicen los datos (y el sistema americano es maravilloso en materia de transparencia de datos para analizar) se podrán esbozar hipótesis más o menos razonables de lo que pasó hoy (ninguna de ustedes que son idiotas)".

Y agregó: "En este momento y a esta hora el único dato inobjetable es que festejan el Partido Demócrata, el kirchnerismo, remanentes de la Coalición Cívica, Rusia, Irán, Hezbolá y el Partido Comunista Chino".

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