Bullrich le respondió a Cristina por las elecciones en Estados Unidos: "Freedom is beautiful"
El ministro de Economía sostuvo que los mercados ya habían anticipado el resultado electoral estadounidense. En una exposición ante empresarios, defendió al Presidente y cuestionó a quienes creen que pueden sucederlo.
04/11/2026 | 15:16Redacción Cadena 3
FOTO: Patricia Bullrich. (Foto: NA/archivo)
La líder de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, le contestó con ironía a la expresidenta Cristina Kirchner, quien utilizó la frase "Beautiful morning" para celebrar el triunfo de los demócratas en las elecciones legislativas de Estados Unidos.
"Freedom is beautiful", le contestó la senadora a Cristina que cumple prisión domiciliaria por la Causa Vialidad en su departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.
En contraposición, desde el kirchnerismo respaldaron la publicación de la exjefa de Estado. Tal es el caso de la exintendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que acompañó una imagen con un sticker "I VOTED".
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Freedom is beautiful.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 4, 2026
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En cuanto a la reacción del Gobierno nacional, el asesor político del presidente, Santiago Caputo, planteó: "A medida que se analicen los datos (y el sistema americano es maravilloso en materia de transparencia de datos para analizar) se podrán esbozar hipótesis más o menos razonables de lo que pasó hoy (ninguna de ustedes que son idiotas)".
Y agregó: "En este momento y a esta hora el único dato inobjetable es que festejan el Partido Demócrata, el kirchnerismo, remanentes de la Coalición Cívica, Rusia, Irán, Hezbolá y el Partido Comunista Chino".
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Elecciones en EE.UU.. Cristina celebró la derrota de Trump con una chicana en inglés: "Beautiful morning"
La expresidenta publicó un mensaje tras las legislativas estadounidenses. Había anticipado el revés en una entrevista y cuestionado el respaldo del mandatario a gobiernos de derecha de América Latina.
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Lectura rápida
¿Quién le respondió a Cristina Kirchner? Patricia Bullrich le contestó con ironía a Cristina Kirchner.
¿Qué frase utilizó Cristina para celebrar el triunfo de los demócratas? Utilizó la frase "Beautiful morning".
¿Qué respondió Bullrich a Cristina? Respondió con "Freedom is beautiful".
¿Quiénes respaldaron a Cristina? Desde el kirchnerismo, la exintendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, apoyó su publicación.
¿Qué dijo Santiago Caputo sobre el análisis de datos? Planteó que el sistema americano es maravilloso en transparencia de datos para analizar.