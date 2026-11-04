Caputo, tras las elecciones en Estados Unidos: "Los mercados ya habían descontado la derrota"
El ministro de Economía cuestionó los pronósticos de un "miércoles negro" tras la victoria demócrata. Además, defendió el liderazgo de Milei y aseguró que ningún otro dirigente puede reemplazarlo en la Presidencia.
04/11/2026 | 14:51Redacción Cadena 3
FOTO: El ministro de Economía, Luis Caputo. (Foto: NA/archivo)
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Audio. El ministro de economía habló sobre las elecciones en EE.UU. y el futuro político argentino
Cadena 3
El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó los pronósticos de un "miércoles negro" en los mercados tras el triunfo de los demócratas en las elecciones legislativas de Estados Unidos y sostuvo que los inversores ya habían anticipado ese resultado. Durante una exposición en un encuentro de la Fundación FIEL, en la Bolsa de Comercio, también hizo una enfática defensa de Javier Milei.
"¿Cuánta gente creyó que, como ganaron los demócratas, hoy íbamos a tener un miércoles negro? Si no está pasando, por algo será", planteó el funcionario. Y agregó: "No nos comamos la curva. Los mercados ya habían descontado la derrota".
Con esas declaraciones, Caputo relativizó el impacto inmediato del resultado electoral estadounidense y cuestionó las expectativas de una reacción financiera adversa. Su explicación apuntó a que los precios de los activos ya incorporaban la posibilidad de una derrota de los republicanos.
En el mismo discurso, el titular del Palacio de Hacienda respaldó el liderazgo de Milei y cuestionó a quienes consideran que su llegada a la Presidencia abrió un camino fácil para otros aspirantes.
"Cualquiera se cree que puede ser presidente porque Javier llegó a presidente. Entonces cualquiera cree que ahora puede venir de la casa y decir: 'Yo también llego'. Cuando lo intenten, se van a dar cuenta de lo difícil que era", afirmó.
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Caputo también destacó la dificultad de sostener las convicciones una vez en el poder. Para describir esa responsabilidad, utilizó la expresión "la silla eléctrica del presidente".
"Cuando estás en la silla eléctrica del presidente, mantener esa convicción… Por eso lo remarco: no cualquiera lo puede reemplazar", sostuvo. A continuación, reforzó su respaldo con una pregunta que él mismo respondió: "¿Cuántos lo pueden reemplazar? Ninguno, ninguno".
El ministro cerró ese tramo con una advertencia al auditorio: "Se los adelanto: se van a comer una curva si creen que alguien puede venir a hacer otra cosa".
Aunque sus palabras incluyeron cuestionamientos a eventuales aspirantes a la Presidencia, no identificó a ningún dirigente como destinatario.
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Informe de Ariel Rodríguez.
Lectura rápida
¿Quién rechazó los pronósticos de un "miércoles negro"? El ministro de Economía, Luis Caputo.
¿Qué evento causó el rechazo de pronósticos negativos en los mercados? El triunfo de los demócratas en las elecciones legislativas de Estados Unidos.
¿Dónde hizo estas declaraciones Caputo? En un encuentro de la Fundación FIEL, en la Bolsa de Comercio.
¿Qué figura política defendió Caputo? A Javier Milei.
¿Qué advertencia hizo Caputo sobre la presidencia? Que no cualquiera puede reemplazar a Milei.