Su hijo nació con una enfermedad autoinmune y desarrolló un suplemento a partir de erizos de mar

Tamara Rubilar es bióloga e investigadora del CONICET en Puerto Madryn, Chubut y se prepara para ser una de las oradoras de la charla TEDxCórdoba. Su hijo nació con una enfermedad autoinmune poco frecuente que le provocaba graves alergias alimentarias y respiratorias. Ante la falta de respuestas médicas, comenzó a investigar moléculas presentes en los erizos de mar, animales que ya estudiaba desde hacía años.

A partir de ese trabajo desarrolló un suplemento dietario líquido elaborado con huevas de erizo, que comercializa mediante la empresa Erisea y su marca Promarine. Según la investigadora, su hijo, hoy de 13 años, lleva varios años sin episodios graves y puede desarrollar una vida normal.

"Creamos suplementos dietarios para la salud humana. Este año ha sido de gran crecimiento y estamos llegando a casi todo el país", afirmó en diálogo con Cadena 3.

Su camino hacia el emprendimiento se vio motivado por su experiencia personal. "Mi segundo hijo nació con una enfermedad autoinmune poco frecuente, y me generó miedo el tratamiento estándar. Así, investigué alternativas que me llevaron a descubrir las propiedades antioxidantes de los erizos de mar", dijo.

La científica recuerda cómo comenzó a hacer un extracto casero que llevó a los investigadores que habían descrito estas moléculas. "Para sorpresa nuestra, desaparecieron los síntomas de mi hijo tras tres meses de consumo", relató.

El producto también es utilizado por personas con enfermedades autoinmunes y esclerosis lateral amiotrófica (ELA), algunas de las cuales reportaron mejoras en sus síntomas, aunque todavía se investigan sus efectos clínicos.

Su metodología incluye la cría de erizos de mar para obtener sus huevas de manera sostenible. "Nosotros no dañamos a los animales. Inducimos a que liberen las huevas, que luego estandarizamos para nuestros productos", explicó. Erisea es una empresa de base tecnológica vinculada al CONICET y obtuvo el premio Emprendimiento Argentino 2025. El suplemento ya se comercializa como producto dietario y buscan ampliar su distribución a todo el país. Rubilar trabaja junto a equipos científicos para estudiar sus posibles aplicaciones y determinar los beneficios y limitaciones del producto.

Entrevista de La Argentina Posible.