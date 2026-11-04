Prisión preventiva para Juan Manuel Reverter, acusado de femicidio de Agostina Jalabert

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- La Justicia ha decidido imponer la prisión preventiva a Juan Manuel Reverter, quien está acusado del femicidio de Agostina Jalabert. La joven fue asesinada el 18 de febrero de 2023 en Playa del Carmen, México, y actualmente Reverter se encuentra detenido en una Alcaidía de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras ser expulsado de Estados Unidos, Reverter fue trasladado a Argentina para llevar a cabo el juicio de extradición a México. En una audiencia celebrada este martes, el abogado del acusado solicitó que se le concediera prisión domiciliaria; sin embargo, el juez Jorge Villena desestimó esta solicitud.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, Carolina Gianni, madre de la víctima, afirmó que el magistrado optó por la prisión preventiva para Reverter, de 38 años, quien ahora se encuentra en una Alcaidía Federal en el barrio de Villa Lugano, cerca de la colectora de la General Paz.

"Era previsto que este tipo no podía tener una condicional porque nunca estuvo a derecho, y siempre permaneció prófugo. Ahora está bien guardado", comentó Gianni.