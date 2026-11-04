Once clubes argentinos están inhibidos por FIFA y no pueden incorporar

Al 4 de noviembre de 2026, la FIFA de Gianni Infantino mantiene inhibidos a once clubes del fútbol argentino, que no podrán sumar refuerzos en la próxima ventana si no cancelan o renegocian sus deudas. San Lorenzo figura entre los alcanzados y es el único de los cinco grandes de Primera División incluido en la lista.

La nómina incluye a San Lorenzo, Banfield, Colón de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima La Plata, Gimnasia y Esgrima (Jujuy) y Huracán. También aparecen Platense, Quilmes, Nueva Chicago, Villa Dálmine y Sol de Mayo (Río Negro).

Qué implica la inhibición para los clubes

Estar inhibido significa recibir una sanción disciplinaria que impide inscribir o registrar nuevos jugadores como fichajes o refuerzos. La prohibición alcanza tanto a los mercados de pases nacionales como a los internacionales. Mientras siga vigente, el club no puede habilitar ni sumar incorporaciones para sus competencias oficiales.

La medida no impide que los futbolistas que ya forman parte del club sigan jugando con normalidad. La institución también puede firmar contratos con jugadores nuevos, pero esos refuerzos no quedan habilitados para disputar partidos oficiales ni amistosos hasta que se levante la inhibición. Así, cerrar una incorporación no alcanza para que el futbolista pueda jugar mientras la sanción continúe activa.

Las causas habituales incluyen deudas con otros clubes por derechos de formación o por el pase de un futbolista, salarios atrasados con jugadores e incumplimientos de contratos. En el primer caso, la obligación pendiente corresponde a otra institución; los salarios atrasados, en cambio, son compromisos económicos con los futbolistas. Los incumplimientos contractuales también pueden dar lugar a la medida. En los últimos tiempos hubo equipos que jugaron las primeras tres o cuatro fechas de un campeonato sin sus fichajes en los planteles profesionales por esta situación.

La inhibición es temporal y se levanta cuando el club paga por completo la deuda o alcanza un acuerdo de pago aprobado por el acreedor y homologado por la FIFA. La próxima ventana de pases está prevista entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Mientras no se cumpla alguna de esas vías, los once clubes no podrán sumar refuerzos durante ese período.