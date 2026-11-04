Grasso, intendente de Río Gallegos cargó contra diputados: “Hablan de federalismo y no votan”

Unos noventa intendentes de diferente extracción política reclamaron a los diputados que se restituyan los subsidios para el transporte del interior del país, y rechazaron los cambios introducidos en el Plan Remediar, ya que se redujeron de 129 a 6 remedios.

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, fue uno de los que reclamó un reparto más equitativo de los recursos nacionales y provinciales. El pedido se centró en la distribución federal de los subsidios al transporte y en el freno a los recortes en la salud pública, en un contexto de abandono de responsabilidades por parte del Estado nacional y provincial.

En diálogo con Cadena 3, Grasso explicó que las distancias en la Patagonia no solo limitan la conectividad, sino también las oportunidades. “Todo lo que abandona la Nación en una provincia como la nuestra, que es Santa Cruz, tampoco lo recopila la provincia”, afirmó. Según el intendente, a diferencia de lo que ocurre en Córdoba —donde el gobernador asume obras, salud, deporte y juventud—, en Santa Cruz las municipalidades terminan cubriendo esas áreas.

Grasso detalló que el municipio de Río Gallegos sostiene un sistema de atención primaria de la salud “intachable”, que incluye odontología y la cobertura de obras sociales, y que deriva pacientes al hospital. “Eso sale dinero”, subrayó, y advirtió que los recortes nacionales —como la reducción a solo seis medicamentos para determinadas problemáticas— obligan a los municipios a seguir financiando la demanda con recursos propios.

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El jefe comunal cuestionó también la falta de acompañamiento del gobierno provincial liderado por Claudio Vidal. “No hay ninguna relación. Es una pena, pero no solamente con nosotros que no pertenecemos a su espacio, sino tampoco con los propios”, dijo. Señaló la ausencia de apoyo financiero, de obras, de profesionales de la salud, de políticas tributarias y de generación de empleo.

Sobre los diputados nacionales, Grasso fue crítico: “Vos como podés tener diputados que te hablan de justicia, que te hablan de equidad, que te hablan de federalismo y cuando tienen que votar no votan”. Los acusó de priorizar los intereses económicos nacionales por sobre los de sus provincias.

En materia de transporte público, el intendente relató que la Nación abandonó los subsidios y que en Santa Cruz el gobierno provincial hizo lo mismo. “Lo cubrimos nosotros. Al cubrirlo nosotros, mantenemos el precio del boleto”, explicó. En Río Gallegos, el municipio sostiene el servicio de colectivos, taxis y remises. “Llega un momento que no da para más”, advirtió, al señalar que la Nación también se retiró de la obra pública, la salud, el deporte y el turismo.

Grasso llamó a la solidaridad entre intendentes y a recuperar políticas distributivas. “Así como yo acompaño al intendente de Córdoba, que el intendente de Córdoba acompañe también lo que nos está pasando al interior profundo de la Argentina”, propuso.

Passerini confirmó que irá a la Corte por los subsidios

Por su parte, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, confirmó que los municipios del interior del país evalúan llevar a la Corte Suprema de Justicia el reclamo por la distribución de los subsidios al transporte y los recortes en programas nacionales de salud. En una entrevista con Cadena 3, sostuvo que la decisión dependerá de lo que contemple el Presupuesto nacional y cuestionó que los recursos recaudados por impuestos a los combustibles no regresen a las jurisdicciones que los generan.

El jefe municipal también advirtió sobre el impacto que tiene la reducción del Plan Remediar en la atención sanitaria y aseguró que la Municipalidad de Córdoba incrementó un 40% su inversión en salud durante el último año.

“Nosotros hoy volvimos a insistir, pero ya tenemos una decisión tomada: los intendentes, ahora que se discute el Presupuesto nacional, si no hay una decisión que contemple una distribución equitativa y compense la enorme pérdida de recursos que tenemos las ciudades del interior, vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia con este reclamo”, afirmó.

Entrevista de Informados, al Regreso.